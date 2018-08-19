Аргентинское танго для Беларуси 7 Анджей Почобут

19.08.2018, 11:22

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Даже высшие чиновники – это стрелочники.

Про нового премьера населению не интересно. Все привыкли, что даже высшие чиновники это стрелочники. А если так "от перемены мест слагаемый - сумма не меняется".

Судачат об этом только заинтересованные лица: чиновнички, оппозиционеры, словом политизированная прослойка белорусского общества.

В тоже время не стоит недооценивать того что происходит. Ситуация в стране должна быть тяжелой если Лукашенко со всей своей подозрительностью к рынку и рыночным реформам выдвинул, формально на второе место в стране, именно Румаса. На фоне олдовых советских неандертальцев новый премьер выглядит вполне себе симпатичным молодым человеком.

От этой его симпатичности, во внутренней политике вряд ли что-то поменяется. Политик в РБ один, и вы все знаете его фамилию…

И что у нас в сухом остатке? Либерализации не будет, но и радикального закручивания гаек тоже не будет. Будет сериал под названием "Аргентинское танго" (шаг вперед два шага назад). С чем вас всех и поздравляю!

Анджей Почобут, «Фейсбук»