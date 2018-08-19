Лукашенко: Это вопиющее неуважение ко мне 38 19.08.2018, 11:40

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Диктатор запутался в рассуждениях о реальности и «показухе».

Об этом Лукашенко заявил во время кадровых перестановок в правительстве, сообщает его пресс-служба.

«Некоторые переживают, что к моему приезду, визиту в тот или иной регион Беларуси марафет наводят. Кто дороги меняет, кто еще что-то… Я скажу тоже по-народному: а как вы думали? Если к Кочановой или Сергею Румасу приходит гость, они что, в доме не убирают? А тут же Лукашенко приехал. Он, может, один раз в пятилетку или в два-три года к тебе приедет. И ты что, порядок не наведешь? Ну, это вообще вопиющее было бы неуважение ко мне», - сказал диктатор.

Напомним, что несколькими днями ранее правитель устроил истерику для руководителей Оршанского района и кабинета министров из-за «показухи» во время его визита.