Глава Каталонии: Мы будем идти в атаку на несправедливое государство 19.08.2018, 11:59

Ким Торра

Ким Торра выступил на митинге возле испанской тюрьмы.

Глава правительства Каталонии Ким Торра пообещал активно бороться с испанским государством. Соответствующее заявление региональный лидер сделал в пятницу, передает корпорация Radio y Television Espanola (перевод – tass.ru).

Торра принял участие в митинге у каталонской тюрьмы, куда на время судебных разбирательств по делу, связанному с сепаратистским процессом, помещен бывший советник по внутренним делам при правительстве автономии Жоаким Форн. Акт был приурочен к первой годовщине теракта в Каталонии, который был совершен 17 августа прошлого года. В присутствии собравшихся Торра заверил, что сторонники независимости региона не остановятся до тех пор, пока каталонский народ не обретет свободу. «Мы не будем защищаться, мы будем идти в атаку на это несправедливое [испанское] государство», - отметил глава правительства автономии.

Торра также призвал «восстановить гражданские и политические права» в Каталонии.

В регионе в пятницу прошли различные мероприятия и митинги в память жертв теракта. Несмотря на многочисленные призывы не политизировать акты, различные движения все-таки решили организовать акции, имеющие под собой политическую подоплеку.