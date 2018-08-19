Яблочный Спас: что нужно, а что нельзя делать в этот день 19.08.2018, 12:30

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Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне.

В народе этот день больше известен как Яблочный Спас, пишет vkurier.by.

Какова история праздника? Согласно текстам священного писания именно в этот день Иисус вместе со своими учениками отправился на гору, чтобы помолиться. И там апостолы увидели чудо – Спаситель преобразился, его одежда стала белой, а лицо засияло. В это же время большое облако света окутало всех молившихся, явились пророки Илия и Моисей, а с неба раздался голос: "Сей есть Сын Мой возлюбленный…".

Сегодня Яблочный Спас – самый отмечаемый день лета, с которым связано много традиций и обычаев. Так, например, считается, что до этого праздника ни в коем случае нельзя кушать яблоки урожая этого года. Особенно это относится к женщинам. Недаром, согласно библейским текстам, Ева угостила Адама яблоком, что было строго запрещено, и за это они оба были вынуждены покинуть рай навсегда.

Поэтому и сегодня многие считают, что та женщина, которая скушает запретный плод до Яблочного Спаса, примет на себя древний грех Евы.

Что нужно делать на этот праздник?

Посещать праздничные богослужения в храме и освящать яблоки. В церковь с собой можно принести и другие плоды из сада и огорода.

Кушать яблоки и готовить из них различные блюда. Наши предки верили, что тот, кто съест в этот день хотя бы одно освященное в церкви яблоко, избавится от всех хворей и недугов и запасется здоровьем на целый год вперед.

Угощать яблоками родственников, друзей, знакомых, а также обязательно нищих и сирот.

Делать символичные подарки близким людям. Это может быть текстиль или посуда с изображением фруктов, сувенирные яблоки, или даже кулинарная выпечка с яблоками.

Относить яблоки на могилы родных. Особенно, если там похоронены маленькие дети. Если же посетить кладбище нет возможности, можно оставить яблоки в храме.

Жениться. Считается, что та пара, которая сыграет свадьбу в этот день, будет жить вместе долго и счастливо.

Работать в саду и делать запасы фруктов на зиму.

Что нельзя делать на Яблочный Спас?

Выполнять домашнюю работу: шить, стирать, вязать, убираться. Считается, что тот, кто на Спас шьет – целый год слезы льет.

Кушать жирную пищу и мясо, употреблять алкоголь и развлекаться. Еще не закончился Успенский пост, поэтому в этот день лучше молиться, работать над собой и не допускать плохих мыслей.

Купаться. И в этот день, и в последующие дни не стоит посещать водоемы. В народе говорят: «пришел Яблочный Спас – лето ушло от нас».

Убивать насекомых. При этом есть народное поверье: если в от день муха села на вас дважды – целый год вам будет сопутствовать удача.

Конечно, в этот праздник не обойтись и без народных примет.

Так, считается, что если на Яблочный Спас стоит жара и нет осадков – в январе снега будет мало и осень сухой будет, а если идет дождь – быть снежной зиме и дождливой осени. А вот если мало облаков на небе, то стоит ждать морозной зимы.