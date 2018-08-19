Израиль закрыл единственный переход на границе с сектором Газа
- 19.08.2018, 12:33
Переход закрыли на неопределенный срок.
В воскресенье, 19 августа, власти Израиля закрыли КПП Эрез – единственный пункт пропуска на границе с сектором Газа. Об этом со ссылкой на заявление властей Израиля, сообщает DW.
Информацию о закрытии КПП изданию подтвердили в Министерстве обороны Израиля. Также закрытие КПП подтвердили и в Управлении гражданских дел Палестинской автономии в Газе.
Отмечается, что после закрытия переходом можно будет воспользоваться только в случае гуманитарных дел, как долго он не будет работать на данный момент не известно.
Закрытие перхода произошло на фоне обострения ситуации на границе Израиля и Сектора Газа.
9 августа боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по Израилю с территории сектора Газа.
Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии. Однако 18 августа палестинцы бросали взрывчатку в сторону солдат, которые в ответ открыли огонь. В результате погибли двое палестинцев.