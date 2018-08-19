Мешков: У БГК появилась третья тренировка в день — изучение английского языка 19.08.2018, 12:40

Александр Мешков

фото: ГК БГК имени Мешкова

Учредитель клуба дал большое интервью журналистам.

Учредитель БГК им. Мешкова провел встречу с директоратам детско-юношеской гандбольной лиги Zubr Cup, а затем ответил на все волнующие журналистов вопросы уже касательно клуба, сообщает пресс-служба 10-кратных чемпионов Беларуси.

Об обновленном составе БГК им. Мешкова

— Еще в прошлом году я говорил, что у нас будет новая команда и новые подходы к организации игры. И вот у нас новый тренерский штаб. Думаю, вы уже заметили, что наши игроки бегут быстро и жаждут доказать свое право находиться на площадке. Что может быть лучше? Понимаю, что мы находимся только в начале пути становления команды. В первом матче турнира все уже успели заметить зачатки этой команды. Продолжаем интенсивную подготовку. Давайте дадим возможность главному тренеру еще поработать.

О задачах на сезон в Лиге чемпионов

— В Лиге чемпионов команда должна выйти в четвертьфинал вне зависимости от сложности группы. Нам так даже интереснее решать эти амбициозные задачи.

БГК узнал соперников по Лиге чемпионов. Впервые среди них будет «Барселона»

О развитии детско-юношеского гандбола в БГК им. Мешкова и Zubr Cup

— Уже отмечал, что мы выбрали тренерский штаб, держа в уме это направление. У нас есть люди, которые имеют опыт построения молодежных проектов. Мы будем двигаться вперед, но быстро ничего сделать не получится. В немецком «Киле» есть большая школа, которая за пять лет дала только одного человека основному составу — Руне Дамке. Не до конца сформированная система дала нашему клубу три человека стартового состава. Это Кулак, Юринок и Шумак. Только представьте, что будет, когда мы выстроим эту систему профессионально и грамотно. Однажды в нашем составе будут только собственные воспитанники. Только это невозможно сделать сразу. Но мы поставили такую цель!

О приглашение лучших молодых игроков мира в Брест

— Все возможно. У нашей команды появилась третья тренировка в день — это изучение английского языка. Гандболисты регулярно посещают эти занятия. Такая ситуация — это определенный вызов. В нашем составе никогда не было тренера, который не говорит по-русски. И теперь все учат английский. В связи с этим мы не исключаем появление лучших молодых игроков мира. Им будет проще вливаться в коллектив. У нас широкие интересы. Будем усиливать команду за счет собственных воспитанников и за счет приглашения лучших со всего мира. Мы омолодились в этом году. Продолжим и в будущем. Все возможно.

Об участии молодых игроков в SEHA-лиге

— В этом году мы будем использовать SEHA-лигу для воспитания молодежи. Главная команда будет получать игровую практику лишь в то время, когда это необходимо. Кроме того, расписание SEHA-лиги в этом сезоне будет более лояльно к клубам, которые играют в Лиге чемпионов.

О выборе в пользу Маноло Каденаса

— А по той причине, что круче Каденаса никого нет. Возможно, вы видели фотографию Каденаса в инстаграме. Там слушатели тренерских курсов. Вот это круг общения человека, который пришел к нам работать. Его не надо ни в чем убеждать. Он сам профессионал и за собственные деньги, как он сказал, прошел эти курсы. Это подчеркивает отношение человека к делу. Кого-то надо убеждать, уговаривать, а кому-то ничего не надо говорить, он сам все знает. И те люди, которые стоят рядом с ним на фото, тоже все знают. Они входят в шестерку ведущих испанских тренеров.

Тренировал «Барселону» и сборную Испании. 6 фактов о новом наставнике БГК им. Мешкова

Кто-то из журналистов подметил, что в двух элитных группах Лиги чемпионов шесть испанских тренеров. Это уже некий тренд. То, что у нас появился такой тренер, говорит об уровне, которого достиг клуб. Люди уже готовы к нам ехать. Им не надо рассказывать, что такое Брест, что такое гандбол в Бресте и какие цели ставит перед собой клуб. Они это уже знают. Поэтому Каденас из Аргентины прилетел работать в Брест. Рауль Алонсо, соответственно, — из Австрии. Пушник — из Катара. Они видят и знают, что это известный бренд, что он развивается, что цели амбициозны, и готовы в нем участвовать. Вы видели, что мы взяли еще и физиотерапевта из Литвы Бенаса Блауздиунаса, усилили медицинский штаб. Иначе никак. Надо укрепляться — и тогда, надеюсь, будут результаты.

О реакции самого Маноло Каденаса

— Ключевой момент — Маноло хотел работать в БГК. На самом деле он наблюдал за клубом. Это показало и наше общение с ним. Это успех наших служб, хорошая работа спортивного директора Павла Башкина. Он пригласил Каденаса, а дальше мы уже обо всем договорились.

О совмещении постов главным тренером

— Чемпионат мира станет последним аккордом в работе Маноло со сборной Аргентины. Хотя я понимаю, что у Каденаса очень хорошие перспективы вывести эту команду на Олимпийские игры в Токио. У нас тоже амбициозные планы. Это наш компромисс. Ближайшие полгода тоже никаких проблем не будет. Все аргентинские гандболисты играют в Европе. В октябре предусмотрено международное окно для сборных. Маноло и будет его использовать. У нас ведь есть еще Рауль Алонсо, который останется и будет спокойно замещать. А чемпионат мира — это чемпионат мира. Понимаю, конечно, что было бы лучше, чтобы Маноло никуда не уезжал и спокойно здесь работал. Но это компромисс. Всегда говорил, что мы готовы идти на него. Он пошел навстречу, мы пошли — вот и договорились.

Об уровне SEHA-лиги

— Любой проект переживает взлеты и падения. Сейчас наступил этап осмысления. Лига просто-напросто не успела отреагировать на возникшие вызовы. Поменялся формат Лиги чемпионов, произошли другие события. Уже в этом году SEHA-лига готова была заявить 12 команд, но возникли сложности во взаимоотношениях с федерациями. Иногда, чтобы сделать два шага вперед, нужно сделать один назад. Лига работает полноформатно. Этот сезон будет переходным. По моей информации, в ноябре должен быть заявлен состав команд на следующий год.

О регламенте чемпионата Беларуси

— Мы спокойно работаем. Свою позицию выразили — и письменно, и устно. У нас нет проблем с исполнением регламентных ограничений. Мы немножко переживали за весь белорусский гандбол и за сборную в том числе. Не буду повторяться, уже выступал на эту тему. Маноло Каденас знает и про «правило левши», и про лимит на легионеров. И он не видит в этом проблемы. У нас достаточное количество белорусов. Наш левша Будейко сейчас в юношеской сборной не на последних ролях. У нас нет проблем. Проблемы возникают у других, когда команды, не имеющие высоких левшей, играют стартовые 15 минут вшестером. Уже говорил: мы всегда готовы к компромиссам.

О пути БГК к победе в Лиге чемпионов

— Стал ли клуб за это лето на шажочек ближе к победе в Лиге чемпионов? Конечно, стал. Разве вы не видели, что многое поменялось в команде? Мелочей не бывает. Решение принималось осознанно. Чтобы сделать очередной качественный шаг наверх, нам надо было провести вот эти действия. У нас никогда не было ни качественного второго тренера, ни тренера вратарей, ни такой мощной медицинской службы. Мы понимаем: не все сразу. Каденасу нужно дать время. У него другие подходы, ментальность… Все должны привыкнуть, что теперь вот так. Если тренировка, то от и до. Все пашут, все довольны, все получают колоссальное удовольствие от нагрузок. Можете посмотреть на Шумака, Пешича, Мацкевича, на их спортивную форму. Все будут бодрые, поджарые и нестись все 60 минут. Мы будем идти наверх. Цель не отменяется. Задача попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов — очередной шаг навстречу этой большой цели. А появление Каденаса облегчит нам и селекцию, можно будет кое-кого пригласить на усиление.