Денег нет: россиянам грозит долговая яма 19.08.2018, 12:59

Реальные доходы заметно упали по сравнению с июнем.

В июле россияне получили почти на 5% меньше реальных доходов, чем в июне. В целом за семь месяцев они выросли только на 2,6%. В этой ситуации россиянам не хватает денег, и они все больше берут кредитов. В 2019 году ситуация ухудшится: инфляция разгонится из-за падения рубля и повышения НДС, и реальные доходы могут уйти в минус, пишет gazeta.ru.

Темпы роста реальных располагаемых доходов россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) замедляются. Это следует из данных Росстата.

В июле, по сравнению с июнем, реальные доходы и реальная зарплата снизились на 4,7 и 7,3% соответственно.

Так, среднемесячная начисленная заработная плата в июне 2018 года составляла 45 840 руб., тогда как в июле — 42 640 руб.

Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реальные доходы в июле выросли на 2%, а реальная заработная плата увеличилась на 8%. За полгода рост составил 2,6% и 8,6% соответственно.

Как отмечают в Росстате, средняя начисленная зарплата больше всего в июне 2018 года выросла у тех, кто работает в области информации и связи — на 69% по сравнению с предыдущим годом до 99,6 тыс. руб. Понизились же зарплаты в сфере добычи сырой нефти и природного газа (на 26% до 122,1 тыс. руб.).

О том, что ситуация с доходами россиян не такая безоблачная, как хотелось бы, свидетельствуют наблюдения Центробанка. Россияне стали меньше сберегать на депозитах, говорится в статистике ЦБ.

Россияне постепенно отходят от сберегательной модели поведения, сообщил Банк России в комментарии по ликвидности банковского сектора и финрынкам за июль 2018 года.

Согласно оценкам ЦБ, годовой прирост депозитного портфеля на конец второго квартала по сравнению с началом текущего года с исключением валютной переоценки замедлился на 1,5 п.п. – до 7,1%.

«При текущем уровне процентных ставок депозиты по-прежнему остаются привлекательным инструментом сбережений. Однако по мере наращивания потребления на фоне восстановления экономической активности наблюдалось плавное замедление роста депозитного портфеля», — говорится в комментарии регулятора.

При этом одновременно россияне стали брать больше кредитов. Банки за первые шесть месяцев 2018-го выдали россиянам почти на 12% кредитов больше, чем за такой же период прошлого года. При этом основной прирост кредитного портфеля произошел благодаря ипотечным программам и автокредитам.

Потребкредиты россияне также берут весьма охотно. Годовой прирост портфеля потребительских кредитов на 1 июля составил 17%.

Растут и суммы, которые россияне берут в долг. Средний размер потребительских кредитов во втором квартале этого года составил 196,8 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 35,5%, или 51,6 тыс, сообщило на днях Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), ссылаясь на данные кредиторов, передающих туда свои сведения.

Ранее о том, что реальные доходы россиян могут замедлиться, предупреждали и эксперты, и чиновники.

«Следующий̆ год, как ожидается, будет достаточно сложным с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики», — отмечали в Минэкономразвития.

Согласно опубликованной на сайте министерства «Картине экономики», в 2019 году инфляция может увеличиться до 4,3%, ВВП вырасти всего на 1,4%, а рост реальных зарплат составит менее 1%.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты заявили, что ситуация может быть еще хуже, предсказав, что в преддверии повышения НДС в 2019 году россияне ринутся за крупными покупками и наберут кредитов.

Учитывая планируемое повышение НДС и разгон инфляции, часть граждан может совершить покупки товаров длительного пользования в конце этого года, а не следующего, как планировали изначально, отмечал Богдан Зварич, вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров.

В следующем же году даже крупными покупками россияне будут радовать себя еще меньше, поскольку придется активно экономить.

По словам главного экономиста БКС Глобал Маркетс Владимира Тихомирова, по крайней мере в первом квартале следующего года рост реальных доходов может замедлиться до нуля и даже уйти в минус.

Алексей Коренев, аналитик компании «Финам», в свою очередь считает, что если по итогам этого года реальные доходы будут в плюсе, то в следующем году они, как и предыдущие четыре года, будут снижаться.

Так, в 2017 году реальные доходы россиян сократились 1,7%, в 2016-м — на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%. При этом в 2018 году доходы россиян наконец выровнялись и начали расти.

Поскольку в ближайшее время рубль по всей видимости будет слабеть, а инфляция расти, реальные доходы россиян, скорее всего, продолжат терять примерно 3-4% в год, предполагает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

«Многолетний тренд падения реальных доходов и потребительской активности продолжится. Доллар к рублю к началу осени вполне может попытаться коснуться отметки 70, а ритейлеры уже сейчас начинают поднимать цены, наблюдая признаки кризиса», — говорит он

При этом эксперт предполагает, что сокращение официальных реальных доходов не может не сопровождаться ростом неофициальных, серых доходов, так как домохозяйства научились приспосабливаться и к низким зарплатам, и к безработице, и активно подыскивают «подработки», резюмирует он.