Геннадий Федынич: Люди не ходят в прокуратуру, как в магазин, за хлебом 19.08.2018, 13:08

Лидер РЭП рассказал о давлении на свидетелей по «делу профсоюзов».

На суде по Делу профсоюзов часть свидетелей отказалась от своих показаний, заявив, что они получены под давлением и угрозами. Суд инициировал проверку, но по результатам проверки уголовное дело все-таки не возбудили. 15 августа в суде прокурор зачитывал результат проверки, которая не установила никакого давления на свидетелей со стороны УДФР. Наоборот: и этот документ, и последующие вопросы прокурора сводились к тому, чтобы доказать, что на свидетелей давил ни кто иной, как сам Геннадий Федынич. При этом прозвучали материалы прослушивания телефонных разговоров Федынича с сотрудниками, взятые 9 августа – уже после окончания следствия, во время суда. Прокурор зачитал и те разговоры, которые не имели никакого отношения к делу: например, как Федынич ругает сотрудников за опоздание на работу.

Лидер независимого профсоюза прокомментировал praca-by.info результаты прокурорской проверки:

– Прослушка телефонов – законна, если есть на то санкция прокурора. Когда мы впервые знакомились с материалами дела, мы видели документ, согласно которому следствие обратилось к прокурору 14 июля 2017 года, и прокурор дал санкцию на 90 дней прослушки. То есть, телефоны слушали с 15 июля прошлого года. Эти 90 дней закончились примерно 15 сентября 2017 года. А прокурор зачитывал разговоры от 6 июля, 11 июля, 8 июля 2017 года… Почему прослушивали раньше полученной санкции? А сегодня мы еще раз знакомились с материалами дела и не нашли документов: кто обращался к прокурору для разрешения на новую прослушку? Кто издал постановление прослушивать разговоры? На сколько дней? Нет ответа! Адвокаты тоже этим озабочены: каким образом?

– Прозвучали ваши разговоры с сотрудниками о времени прихода на работу, о других рабочих вопросах… Зачем прокурор зачитывал эти разговоры?

– Я думаю, чтобы показать, что мы все слышим и все знаем про вас, Геннадий Федорович! Я говорил на суде: это не имеет к делу никакого отношения!

– Что они пытались доказать: что вы оказывали на свидетелей давление?

– Доказать, что я влиял на показания свидетелей – это нонсенс. Я на темы уголовного дела со свидетелями не разговаривал. А что касается утреннего вызова людей в прокуратуру 9 августа: мы сегодня в деле увидели повестки! – оказывается, были повестки, которые никто не вручал! Их доставили на допросы незаконным образом! Достали из постелей в 7 утра. А сейчас повестки подложили в дело. Если бы вы хотели вызвать людей на допрос, отправили бы повестки участковому, тот бы пришел и сказал: «Вам повестка». Повестки появились потом! Даже допросы в генпрокуратуру нельзя считать законными, потому что привод в прокуратуру прошел незаконным образом.

– Законно ли юристу организации давать членам организации советы о том, как им вести себя на допросах?

- Я скажу, что это не просто законно – это должно быть! Если есть профсоюзный юрист, и если ты хочешь иметь хотя бы минимальное понимание того, что тебе делать… Люди же не ходят в прокуратуру и следственный комитет, как в магазин за хлебом, - для них это шок! Для любого человека шок – попасть на допрос. Конечно, они обязаны знать! Мы на сайте размещали эту инструкцию, да и должен быть постоянный ликбез правовой, чтобы разбираться в законодательстве.

Как можно обвинить меня в том, что я искал людям адвоката? Да, искал и буду искать – а как иначе людям помочь? Я верю на сто процентов, что их запугивали в УДФР в первый день допроса. Искать адвокатов для таких ситуаций – более чем нормально: адвокат простым своим присутствием не позволит ни прокурору, ни следователю давить и запугивать людей.