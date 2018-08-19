Венедиктов: Меркель предложила Путину детальный план введения миротворцев на Донбасс 19.08.2018, 13:13

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Речь якобы шла о контингенте в 30-40 тысяч человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным изложила ему детальный план введения на Донбасс миротворческого контингента ООН.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"На встрече Меркель – Путин канцлер подробно излагала план введения миротворцев на Донбасс (30–40 тыс.) и создание там международной администрации", – написал Венедиктов.

Скриншот: aavst55 / Telegram

Встреча Путина и Меркель состоялась 18 августа. Перед встречей канцлер рассказала журналистам, что они, в частности, намерены обсудить конфликт на Донбассе и транзит российского газа через Украину, а также ситуацию в Сирии и Иране.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Украинская сторона выступает за то, чтобы миротворцы взяли под контроль всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

Путин заявил, что миротворческие войска должны размещаться на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях".