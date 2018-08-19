Венедиктов: Меркель предложила Путину детальный план введения миротворцев на Донбасс
- 19.08.2018, 13:13
Речь якобы шла о контингенте в 30-40 тысяч человек.
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным изложила ему детальный план введения на Донбасс миротворческого контингента ООН.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
"На встрече Меркель – Путин канцлер подробно излагала план введения миротворцев на Донбасс (30–40 тыс.) и создание там международной администрации", – написал Венедиктов.
Встреча Путина и Меркель состоялась 18 августа. Перед встречей канцлер рассказала журналистам, что они, в частности, намерены обсудить конфликт на Донбассе и транзит российского газа через Украину, а также ситуацию в Сирии и Иране.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Украинская сторона выступает за то, чтобы миротворцы взяли под контроль всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.
Путин заявил, что миротворческие войска должны размещаться на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях".