Как повышали пенсионный возраст в странах бывшего СССР 3 19.08.2018, 13:22

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И сколько получают пенсионеры.

Пенсионные системы всех европейских стран бывшего СССР столкнулись с очень похожими проблемами: старение и сокращение населения и, как следствие, нехватка денег на систему солидарного пенсионного обеспечения, при котором работающие отчисляют деньги на пособие старикам.

Поэтому все эти страны проводили или проводят пенсионные реформы, многие ввели пенсию из трех составляющих (солидарной, обязательной накопительной и добровольной накопительной), и все уже повысили или повышают пенсионный возраст, пишет bbc.com.

Казахстан

Возраст выхода на пенсию по старости для мужчин уже составляет 63 года, а для женщин повышается с этого года с 58 лет на полгода в год и должен в итоге уравняться с пенсионным возрастом для мужчин.

То есть сейчас у женщин пенсионный возраст — 58,5 года, в следующем году он будет 59 лет, а в 2027-м составит 63 года, и на этом повышение закончится.

Беларусь

Закон о повышении пенсионного возраста был принят в 2016 году, само повышение началось в 2017 году, в итоге пенсионный возраст к 2023 году должен вырасти с 60 до 63 лет для мужчин и с 55 до 58 лет для женщин.

Украина

Повышение пенсионного возраста у женщин до 60 лет, то есть уравнивание с мужчинами, началось еще в 2011 году, и сейчас женщины выходят на пенсию в 58,5 года.

В 2017 году минимальный трудовой стаж для получения пенсии был увеличен до 25 лет, а в следующем году планируется ввести обязательную страховую составляющую пенсии — в этой части Украина сильно отстала от других стран бывшего СССР.

Латвия

Латвия уже повышала и выравнивала пенсионный возраст — до 2014 года он составлял 62 года для мужчин и женщин, а с 2014-го началось повышение до 65 лет, которое должно закончиться в 2025 году.

Литва

И Литва уже повышала пенсионный возраст, и снова его повышает.

До 2012 года женщины в Литве выходили на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 62,5 года, затем началось очень медленное повышение до 65 лет для тех и других, которое должно закончиться к 2026 году.

Эстония

В Эстонии до прошлого года пенсионный возраст составлял 63 года для мужчин и женщин, а теперь началось повышение с шагом в три месяца по годам рождения до 65 лет. Закончиться повышение должно в 2026 году.