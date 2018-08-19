Сага о госпошлине за техосмотр в Беларуси 1 Наталья Журавлевич, ABW.BY

19.08.2018, 13:43

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Как наши космические корабли «бороздят просторы Вселенной».

Наши еженедельные опросы мы стараемся связать с самыми актуальными темами последних дней. Одна из таких - УП "Белтехосмотр" поддерживает предложение об изменении механизма уплаты дорожного сбора.

Начальник производственно-технического отдела предприятия Михаил Михаловский сказал: "Механизм взимания госпошлины так и не стал восприниматься обществом как приемлемый. Сохраняется его неприятие автовладельцами. Мы видим это по количеству транспортных средств, которые представляются для прохождения техосмотра, - их становится все меньше. Поэтому мы поддерживаем предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от процедуры прохождения техосмотра".

В этом месте простой белорусский автолюбитель должен смахнуть слезу умиления и сказать: "Да ладно?! Неужели наконец-то услышали, поняли, что не "обойдется", и решились сказать вслух?"

На это понадобилось пять лет. Кстати, давайте вспомним, с каким "скрипом" нам доставался каждый из этих этапов.

Услышать. Да никто самих плательщиков "транспортного налога" не хотел слышать все эти годы!

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Это лишь малая доля того, что мы писали на тему госпошлины. И еще меньшая от того, что присылали нам читатели.

Понять, что "не обойдется". Здесь уже цифры сказали все сами за себя. Когда каждый третий водитель выбрал сознательное неисполнение закона, когда даже инспекторы ГАИ стали обходиться устным замечанием для некоторых материально незащищенных категорий водителей (забавно, что решение не выписывать штраф основывалось исключительно на внутреннем убеждении инспектора), наконец-то дошло: так дальше продолжаться не может.

Решиться сказать вслух. Это тоже проблема проблем. УП "Белтехосмотр" и Министерство транспорта и коммуникаций изначально позиционировали себя как вынужденного исполнителя этой злосчастной госпошлины. Мол, случилось же так, что привязали ее к техосмотру, мол, все вопросы к Министерству финансов. Минфин кивал на закон, который он должен соблюдать, - и дело заходило в тупик.

Скажу по секрету: проблема не в законе и не в отношениях между министерствами - это такой стиль управления и жизни страны. Несколько лет назад в кабинетах того же "Белтехосмотра" мы говорили (тех людей уже нет в креслах, поэтому можно выдыхать), что некоторые нормы ТО к безопасности не имеют никакого отношения, но чтобы их отменить, нужно скорректировать и Приложение 4 ПДД, а Правила утверждены указом президента, который еще в 2010 году сказал, что не могут Правила дорожного движения меняться так часто, как предлагается. Вот и вся цепочка аргументов. К слову, ПДД с того времени менялись не единожды, но не в этом направлении.

Вслух о проблеме госпошлины чиновники решились заговорить только весной 2017-го. Сделал это «депутат палаты представителей» Андрей Рыбак.

Сейчас «депутаты» работают над бюджетом-2019, а воз с госпошлиной на дороги и ныне там.

Правда, теперь в Минфине говорят чуть больше: заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая сказала, что ведется работа над изменением порядка уплаты госпошлины за выдачу разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении. В том числе рассматривается уплата ее помесячно или поквартально по выбору плательщика, а за более длительный период - с применением понижающего коэффициента. Предлагается отвязать уплату этого платежа от прохождения техосмотра, а контроль за его уплатой осуществлять с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. Разработчиком документа является Министерство финансов.

Это вся информация, которой мы располагаем. Даже публикации о проекте закона о бюджете на 2019 год и реформе налогового законодательства не проливают свет на то, есть ли в этих документах хоть слово о ином порядке уплаты госпошлины.

А теперь, учитывая все сказанное выше, вопрос: сколько времени уйдет на то, чтобы участие водителей в ремонте и содержании автомобильных дорог сделать удобным и справедливым? Иными словами, верите ли вы, что порядок взимания госпошлины за участие ТС в дорожном движении будет пересмотрен? Об этом мы спросили наших читателей на уходящей неделе.

Источник: abw.by

6% ответивших признались, что не знают, о чем речь.

25% оказались оптимистами и выбрали вариант "Да".

Однако в сумме почти 70% наших читателей полагают, что история с госпошлиной закончится еще нескоро: 33% уверены, что это не случится вообще, а 36% думают, что изменения если и будут, то не в ближайшее время.

В общем, подозрительные мы люди, оказывается: пока последняя подпись на документе не будет поставлена, ни в жизнь не поверим, что слово не разойдется с делом. Прямо какое-то гипертрофированное перманентное ожидание подвоха. С чего бы?

Наталья Журавлевич, ABW.BY