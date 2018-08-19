Племянник ивацевичского стрелка: Дядя видел в бинокль, как милиционер рыбу ловил сетями 19.08.2018, 13:59

3,370

Участковый мог быть убит из-за личного конфликта по поводу браконьерства, которым якобы занимался «страж порядка».

Убийство участкового милиционера в Ивацевичском районе могло случиться после конфликта по поводу браконьерства, которым якобы занимался представитель закона.

Журналисты «Белсата» узнали новые подробности трагедии в деревне Бобровичи, что в Ивацевичском районе Брестской области. Согласно следствию, в пятницу житель Бобровичах Сергей Д. выстрелил в голову участковому, а другого милиционера ранил в спину. Потом закрылся в доме.

«Когда его задерживали, видел, как выводили. Я думал, что его убьют, но он показался», - рассказывает племянник задержанного Семен Дьячок.

Майор Игорь Лукашевич скончался на месте. Второй милиционер сейчас в Ивацевичском госпитале, он пришел в сознание. Официальные источники сразу подали противоречивую информацию. Телеканал ОНТ сообщил, что стрелок просил милиционеров уйти, угрожая оружием. А милицейская пресс-служба заявила о рейде против незарегистрированного оружия и внезапном нападении.

«При подходе к дому местного жителя, у которого, по информации правоохранителей, могло иметься незарегистрированное охотничье ружье, последний внезапно открыл огонь на поражение по милиционерам», - отметили в пресс-службе МВД.

Сергею Д. 57 лет, он охотник с 18-летним стажем, стрелял из зарегистрированной старой тульской двустволки. Родственники говорят - закона не нарушал.

«Ружье зарегистрировано, все как положено. Коробка металлическая в кладовке, на коробке замок висит. Только он касался этого ружья», - говорит сестра задержанного Нина Горбач.

Причина трагедии, говорят в деревне, - в личном конфликте.

«Соседка говорила, что убитый милиционер рыбу ловил сетями. А дядя видел в бинокль», - продолжает Семен Дьячок.

Слова охотника о споре на озере соседка пересказывала односельчанам, пока с нее не взяли подписку о неразглашении.

«Как нам рассказали, убитый участковый со своим родственником поехали на рыбалку на озеро, рыбу ловить на лодке сетями. А сетями запрещено рыбу ловить. Даже на удочку ловить и то платно», - говорит Нина Горбач.

О личном конфликте знает и родственница убитого милиционера Игоря Лукашевича.

«Когда ехали, то встретили у озера вот этого самого. И они говорили, и он Лукашевичу угрожал. Акт милиция устанавливала, он рассказывал», - говорит родственника убитого Фекла.

По словам сельчан, охотник говорил, что на озере милиционер-браконьер, напротив, угрожал ему.

«Схватил его за руки и говорит: ты такой, будешь у меня через три дня в психушке! Погоди, мы приедем. Приехали», - рассказывает Нина Горбач.

Следственный комитет Брестской области возбудил уголовное дело об убийстве лица в связи со служебной деятельностью и о покушении на убийство двух лиц в связи со служебной деятельностью. Если суд признает задержанного виновным - ему грозит смертная казнь.