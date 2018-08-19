Гомельчанин прославился, рассказывая факты про динозавров 19.08.2018, 14:38

Белорус победил во флешмобе «1 лайк — 1 факт».

Буквально на днях рейтинговый онлайн-журнал The Village опубликовал подборку твитер-аккаунтов белорусов, которые рассказывают о жизни, работе, о том, как избежать домашнего насилия, работать на телевидении в России и Беларуси.

Главным условием публикации твитов — один лайк, один факт. Гомельчанин Дмитрий попал в этот список, рассказывая факты про... динозавров!

Сейчас твитер-аккаунт Дмитрия собрал почти 300 фактов про динозавров, а «лайки» все еще продолжаю увеличиваться под записью.

«А как вам сухопутный крокодил размером с кошку? А были и такие! Паказух из меловой Танзании. "Зухос" — на греческом "крокодил", а вот "пака" на суахили, таки, называют кошку» — подборка действительно увлекательная. Даже если ты никогда не интересовался динозаврами, моментально погружаешься в чтение. Ведь больше всего всех интересует вопрос «Так от чего все-таки вымерли динозавры».

«Мне давно хотелось поучаствовать в флэшмобе "1 лайк — 1 факт". Наконец-то решился. — рассказывает про свое участие во флэшмобе Дмитрий. — А доисторическая фауна — тема, в которой я по-настоящему хорошо разбираюсь. Сейчас я главный редактор сайта Paleonews.ru — русскоязычного сайта, посвященного новостям палеонтологии. Мое детство пришлось на 90-е, когда очень был популярен первый фильм кинофраншизы "Парк юрского периода". Настоящий динозавровый бум. Большинство моих сверстников тема отпустила, а меня нет. Веду сайт, интересуюсь темой, даже собираю фигурки. Фигурки, к слову, собираю с детских лет. Я не думал, что тема найдет такой отклик. Полагал, что фактов 15 напишу и заглохнет. Но как-то тема завирусилась».

Кроме познавательной твитер-лекции по палеонтологии, в белорусских аккаунтах, принимающих участие во флешмобе, можно узнать малоизвестные факты про Чернобыль, а также о жизни в секте.