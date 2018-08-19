Бунт на корабле: правительство против президента Telegram-канал СерпомПо

19.08.2018, 14:53

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Скажи мне кто твой друг… и я скажу, сколько у тебя миллионов.

Ну, кажется, все. Инцидент исчерпан.

Белоусов написал письмо о взыскании с металлургов и химиков полтриллиона рублей. С предложением правительству его проработать. Президент согласился. Правительство проработало и вынесло отрицательный вердикт. Game over. Вроде больше говорить не о чем.

Хотя зачем-то Белоусов и Силуанов встречаются в РСПП с миллиардерами 24 августа. Чтобы что? Воздействовать на их совесть, чтобы миллиардеры сами скинулись на нужды АПшечки? Белоусов известен своим упрямством…

Письмо Белоусова интересно еще и тем, что обнажило расклад, лоббистские пути обиженных помощником президента миллиардеров. Так, ходов-выходов прямо к государю у них не нашлось. Только к первому министру, точнее к его приближенным боярам, потому что первый министр ничего сам не решает…

Кто вступился за бедных миллиардеров, не убоявшись гнева государя, начертавшего на письме «Согласен»? Вот они помиенно (тыкаем в них пальцем, народ должен знать своих героев):

минэкономразвития — Максим Орешкин,

минприроды — Дмитрий Кобылкин,

минпромторг — Денис Мантуров,

минэнерго — Александр Новак

А минфин — Антон Силуанов — подготовил итоговое письмо в правительство с полным отлупом на бумагу Белоусова.

Невиданное дело, между прочим: известный своей жадностью Силуанов отказывается от денег… Чудо, не иначе. Просветление. Правда, сугубо временное и локальное.

Медведев пойти против такого единодушия своего правительства не сможет. Да его мнением демонстративно никто не интересуется…

РСПП — Александр Шохин — считай возглавил публичный протест против письма Белоусова.

А что Титов? А где Титов?

Да, наш бизнес-омбудсмен тоже однажды как-то вяло и бесцветно высказался против идеи Белоусова. Ведь Белоусов же всю дорогу поддерживает и проталкивает его программу «Столыпинского клуба»... А тут приходится против своего главного кремлевского лоббиста выступать… Но все же выступил. Так что тоже герой.

Ну и для полноты картины — есть металлурги, которые не попали в белоусовский список. Например, УГМК и РМК. Вот что значит хорошие лоббисты прямо при дворе государя, а не первого министра.

Письмо Белоусова с резолюцией Путина:

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