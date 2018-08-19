Вячеслав Глеб: Я продолжаю карьеру 1 19.08.2018, 14:55

Вячеслав Глеб

В СМИ попала не совсем достоверная информация.

35-летний форвард Вячеслав Глеб опроверг информацию о завершении карьеры, сообщает Football.by.

«На самом деле карьеру я не закончил. В СМИ попала не совсем достоверная информация. Я взял паузу, чтобы окончательно залечить старую травму, привести в порядок мысли и подумать о своем будущем, как игрока», – сказал Глеб.

На этой неделе многие СМИ объявили, что недавно покинувший «Неман» Глеб завершил игровую карьеру.