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Вячеслав Глеб: Я продолжаю карьеру

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  • 19.08.2018, 14:55
Вячеслав Глеб

В СМИ попала не совсем достоверная информация.

35-летний форвард Вячеслав Глеб опроверг информацию о завершении карьеры, сообщает Football.by.

«На самом деле карьеру я не закончил. В СМИ попала не совсем достоверная информация. Я взял паузу, чтобы окончательно залечить старую травму, привести в порядок мысли и подумать о своем будущем, как игрока», – сказал Глеб.

На этой неделе многие СМИ объявили, что недавно покинувший «Неман» Глеб завершил игровую карьеру.


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