Bild: Путин может приехать в октябре на свадьбу Шредера 7 19.08.2018, 14:59

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Церемония назначена на 5 октября в Берлине.

В Берлине не исключают, что президент России Владимир Путин приедет в октябре в столицу ФРГ на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера (занимал пост в 1998−2005 годах) и гражданки Республики Корея Ким Со Ен. Об этом сообщила газета Bild.

«Путин может скоро снова прибыть в Германию, правда, в частном порядке. В Берлине ходят слухи, что в октябре он [Путин] может присутствовать на свадьбе своего друга Герхарда Шредера», — пишет издание, касаясь в своем материале ближайших контактов руководства Германии и России. По данным газеты, церемония бракосочетания намечена на 5 октября и может пройти в отеле Адлон в центре Берлина.

Bild также сообщила, что «уже в середине сентября ожидается прибытие в Берлин главы МИД РФ Сергея Лаврова». Подтверждения визита со стороны властей ФРГ пока нет.

Президент России 18 августа побывал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером за несколько часов до прибытия в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент подарил новобрачным картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар. Путин произнес тост на немецком языке и много шутил, танцевал с невестой и с гостьями свадьбы.

Для 74-летнего Герхарда Шредера это уже пятый брак. В 2016 году он развелся с Дорис Шредер-Кепф, с которой состоял в браке с 1997 года. С Ким Со Ен он познакомился около двух лет назад во время международной бизнес-конференции, в которой Шредер принимал участие, а Ким Со Ен работала переводчиком.