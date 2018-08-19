«Россия объявила дефолт» 2 Максим Мирович

19.08.2018, 15:21

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ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Его эхо слышится и сейчас.

20 лет назад, 17 августа 1998 года Россия объявила дефолт — российский рубль в один день сильно упал по отношению к иностранным валютам, а государство перестало выплачивать населению средства по собственным государственным облигациям займа. Ещё в эти дни международные финансовые системы Visa и American Express стали отключать российские банки, и те оказались на грани банкротства.

Многим россиянам август 1998 года запомнился длинными очередями у обменников, в эти дни люди старались приобрести стабильную валюту вроде американских долларов или немецких марок — потому что курс рубля менялся практически каждый час.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как Россия объявила дефолт.

С чего всё началось?

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

В 1991 году распался СССР, и Россия объявила себя его правопреемницей — вместе с идеологией и мавзолеем в России остался и госдолг СССР. Выяснилось, что "могучий и нерушимый" Союз всё время своего существования жил в долг — накопив к 1991 долги аж в 96,6 миллиардов ещё "тех" долларов.

Параллельно с этим ситуацию усугубляла и внутренняя борьба — после конца СССР не была проведена люстрация, и Госдума тех лет практически полностью состояла из бывших советских функционеров — которые постоянно ставили палки в колёса либеральному правительству Ельцина и не давали проводить реформы, мечтая "вернуть всё взад".

В России девяностых годов также было мало новых производств, а старая продукция продавалась плохо — советские экономические цепочки распались, а на внешних рынках продукция бывших советских заводов, низкокачественная и неоригинальная, была никому не нужна. Параллельно с этим на внешних рынках обвалились цены на нефть, которые всегда составляли львиную долю бюджета России — что ещё больше усугубило ситуацию.

Многие называют дефолт 1998 года "следствием политики либералов", но на самом деле это было следствие семидесятилетней политики совка, его эхом и следовой реакцией — в стране, которая годами выстраивала "замкнутые экономические циклы", отрезала себя от остального мира железным занавесом и годами прививала населению мысль о том, что хорошо работать и хорошо жить — это очень плохо — в такой стране не могло быть ничего другого.

Как именно происходил дефолт

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

К 1998-му году нефтяные доходы России сократились — в это время баррель российской нефти под маркой Urals продавался в районе $10-15, и как следствие — у Центробанка стали заканчиваться валютные резервы для удержания курса. Для решения экономических проблем правительство стало выдавать заёмщикам государственные краткосрочные облигации населению. Чтобы возвращать людям деньги по займам, выдавались всё новые и новые облигации под более высокие проценты — получилось нечто вроде финансовой пирамиды. Кстати, это ошибочное решение — тоже следовое эхо советской системы с его "облигациями гос. займа", которые были особенно популярны в 1930-е годы в сталинском СССР — с помощью них большевики изымали средства у населения на свою "индустриализацию".

Ситуацию расшатывали и российские регионы — в те годы они массово принимали собственные конституции, в которых отказывались отправлять большую часть денег в Москву — оставляя эти средства для местных бюджетов. Федеральный бюджет наполнялся очень плохо.

Усугубляли положение дел и коммунисты в Госдуме — "старая гвардия" требовала выделять всё больше и больше денег на "социальные расходы" — не замечая (либо делая это специально), что это ведёт к катастрофе.

И всё, как говорится, завертелось.

В пятницу 14 августа 1998 года президент Ельцин "твёрдо и чётко" заявляет, что девальвации не будет:

Но уже 17 августа российский премьер Сергей Кириенко заявляет о "комплексе мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики". В переводе с канцелярского языка на человеческий это означает, что Россия признаёт себя банкротом и начинает девальвацию рубля.

Что происходило на улицах.

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Сразу же после объявления дефолта упал российский рубль — его курс по отношению к доллару изменился с 9 рублей до 9-10 рублей за доллар (к началу 1999 года курс вырастет до 21 рубля). Газета "Коммерсант" выходит с заголовком "Мы проснулись в другой стране" — что усиливает начинающуюся панику среди населения.

Курс рубля падал с каждым часом, и люди принялись штурмовать обменники — чтобы обменять на глазах обесценивающиеся рубли на доллары, в большинстве обменных пунктов вся валюта закончилась ещё до обеда, но везде стояли огромные очереди — люди ждали, что в обменники вновь завезут доллары или дойчемарки.

Другая часть населения бросилась скупать за рубли ценные товары — но уже к обеду ценники в магазинах с импортными товарами вырастают вдвое — товары приобретаются за валюту, и никто из торговцев не хотел отдавать их за стремительно обесценивающиеся рубли по старым ценам.

Компании Visa и American Express начали блокировать карты российских банков — 20 августа 1998 года большинство российских банков оказывается на грани банкротства. Также банки перестали принимать облигации государственных займов — в очередной раз они превратились в простые бумажки. Многие люди для улучшения своего финансового положения были вынуждены снова выйти на улицы торговать чем придётся:

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Эхо дефолта.

Спустя год после дефолта, 9 августа 1999 года исполняющим обязанности председателя правительства России назначают Путина. Ельцин объявляет его своим "преемником", и позже Путина назначат выберут президентом России — россияне проголосуют за "стабильность". Что было дальше вы знаете.

ФОто: maxim-nm.livejournal.com

Максим Мирович