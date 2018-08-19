В России зреет кризис потребительских долгов 19.08.2018, 15:31

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Это может привести к обвалу финансового сектора.

Российские потребители заимствуют как во времена экономического бума, несмотря на то, что не восстановили свое финансовое положение после самой продолжительной за многие годы рецессии. Это несоответствие бросает тень на восстановление внутреннего спроса, пишет finanz.ru.

Учитывая, что уровень сбережений уже находится возле минимума с 2000 года, у домашних хозяйств практически нет выбора в попытке финансировать свои покупательские привычки. В результате кредитование физлиц резко выросло в первом полугодии - почти в пять раз больше, чем реальные располагаемые доходы. Необеспеченные потребительские ссуды растут двузначными темпами впервые с 2014 года, что вызывает все более серьезные предостережения со стороны центробанка.

"Если тенденция продолжится, то есть риск, что при стагнирующих доходах доля кредитов, которые не могут быть обеспечены, будет расти, создавая угрозы для финансового сектора, - сказал главный экономист ФГ "БКС" в Москве Владимир Тихомиров. - Пока ситуация некритическая".

Банк России не заставил себя ждать: чтобы охладить кредитование, он повышает с 1 сентября коэффициенты риска по ряду необеспеченных потребительских кредитов.

Инвесторы получат в пятницу результаты проверки здоровья российского потребителя в условиях, когда экономика борется с давлением от санкций США. Статистика может продемонстрировать, что рост располагаемых доходов, скорректированных на инфляцию, в июле остался чуть выше нуля, в то время как розничные продажи продолжили устойчивый рост, свидетельствуют результаты опроса Блумберг среди аналитиков.

Продолжавшийся четыре года цикл смягчения денежно-кредитной политики подходит к концу, и возникает угроза того, что домохозяйствам будет сложно справляться с долговой нагрузкой, что окажет давление на банки. Пока что замедление инфляции и снижение процентных ставок побуждали многих россиян брать новые кредиты для рефинансирования прежних займов.

"Население, потребители не готовы снижать объем потребления, несмотря на замедление роста доходов в реальном выражении, предпочитая сокращать сбережения и увеличивать собственную долговую нагрузку", - сказал директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие" Дмитрий Харлампиев.