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Белорусы, работающие в Польше, смогут привозить к себе родственников

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  • 19.08.2018, 15:51
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Трудовая миграция к западным соседям - тема насущная для Беларуси.

Граница кормила во все времена - когда легально, когда не очень, пишет «Вечерний Брест». Теперь же в Польше планируют изменить некоторые правила пребывания трудовых мигрантов, которые регулируются Законом об иностранцах и Законом о рынке труда. Те, кто имеют разрешение на проживание и работу в РП, через год с лишним после получения оного смогут перевозить к себе родственников.

Правда, как пишет «Gazeta Prawna», рассчитаны эти новшества, в основном, на украинских мигрантов, а не белорусских. Там «безвиз», там проще выехать на работу. Однако сегодня в Польше также могут работать и получать вид на жительство граждане Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России. Польские власти готовы принять до 400 тысяч иммигрантов в год. Половину из них составят, скорее всего, украинцы.

«Изменения направлены на то, чтобы способствовать облегчению расселения в Польше граждан культурно близких стран, имеющих квалификацию в профессиях, желательных для польской экономики», - цитируют законопроект польские СМИ. Фактически новые правила означают, что иммигрант сможет вернуть свою семью через полтора года после прибытия в Польшу (после года работы над разрешением и нескольких месяцев на формальности) и получить постоянное пребывание - в благоприятных условиях - в течение трех лет. Сегодня постоянный вид на жительство необходимо ждать не менее четырех лет.


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