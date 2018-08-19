Назван самый легкий способ увеличить продолжительность жизни 1 19.08.2018, 15:59

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Международная группа ученых дала несколько советов.

Обычно с этой целью звучат рекомендации о необходимости отказываться от чего-нибудь вредного. Но международная группа ученых перевернула эту теорию, заявив, что продлить свое существование возможно, если жить в свое удовольствие, сообщает healthinfo.ua.

Ученые советуют позволять себе маленькие радости, изменяя образ жизни в разумных пределах. К примеру, говорят они, людей часто пугают опасностью употребления яичницы и жирного мяса как продуктов, повышающих уровень холестерина в крови, а вместе с этим и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но на самом деле, утверждают исследователи, в количестве холестерина в организме доля продуктов не превышает 15 процентов, - большую его часть производит печень.

Также можно позволять себе алкоголь. Хотя его употребление вряд ли можно счесть фактором продления жизни, спиртное в разумных пределах не станет серьезной угрозой для здоровья. По словам специалистов, в день разрешены 1-2 бокала сухого вина, но после этого обязательно должен быть выдержан период воздержания – пить каждый день опаснее всего.

Кроме того, не нужно отказывать себя в сладком – нужно лишь соблюдать «золотой принцип» умеренности. Тотальный запрет на сахар плохо сказывается на состоянии мозга и психологическом тонусе.

Нет ничего страшного и в том, что человек ложится спать позже полуночи – если он, например, сова. Ученые констатировали: при соблюдении хотя бы семичасового сна он будет чувствовать себя бодрым и отдохнувшим.