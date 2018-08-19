Стало известно о подготовке новых санкций против Кремля: они помешают «Северному потоку-2» 19.08.2018, 16:11

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Новые санкции могут ввести в течение нескольких недель.

Руководство США подготовило законопроект о санкциях, который может помешать завершить строительство газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.

Новые санкции могут ввести в течение нескольких недель, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, пишет apostrophe.ua.

Ограничения планируют ввести в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода, или же банков и других фирм, финансирующих "Северный поток-2". США опасаются, что новый газопровод усилит зависимость Европы от российского природного газа. Вашингтон собирается заранее предупредить Евросоюз о введении санкций.

"Северный поток-2" дублирует уже действующий трубопровод между Россией и Германией. Соглашение о прокладке двух новых ниток "Северного потока" по дну Балтийского моря из России в Германию было подписано в сентябре 2015 года. Мощность нового трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.