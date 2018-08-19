«Я давал клятву»: в Сети показали мощное видео с украинским героем в плену «Л/ДНР» 19.08.2018, 16:32

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Во время допроса он не выдал информацию, которую требовали пророссийские боевики, и отказался сотрудничать.

В сети опубликовали видео допроса террористами «Л/ДНР» украинского военного Павла Котенко, который попал в плен в августе 2014 года.

Соответствующий ролик обнародовал в Twitter "Информатор ВСУ", пишет apostrophe.ua.

Котенко Павло Ігорович, старишй лейтенант #ЗСУ, 25 бригада: "Я давав клятву на вірність Україні. Краще розстрілюйте, проти своїх не піду!".



Ось за яких чоловіків потрібно виходити заміж, дівчата, а не за сраних мажорів. На емоціях! pic.twitter.com/5aKf9QKynO — Інформатор ЗСУ (@UA_ARMY_INFO) 18 августа 2018 г.

Во время допроса он не выдал информацию, которую требовали пророссийские боевики, и отказался сотрудничать.

"Котенко Павел Игоревич. Старший лейтенант ВСУ, 25 бригада: "Я давал клятву на верность Украине. Лучше расстреливайте, против своих не пойду!". Вот при каких мужчин нужно выходить замуж, девушки", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Котенко освободили из плена, после чего он вернулся на службу. Указом президента Украины от 13 августа 2015 награжден орденом "За мужество" третьей степени.