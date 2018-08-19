закрыть
19 августа 2018, воскресенье, 17:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Я давал клятву»: в Сети показали мощное видео с украинским героем в плену «Л/ДНР»

  • 19.08.2018, 16:32
  • 1,528

Во время допроса он не выдал информацию, которую требовали пророссийские боевики, и отказался сотрудничать.

В сети опубликовали видео допроса террористами «Л/ДНР» украинского военного Павла Котенко, который попал в плен в августе 2014 года.

Соответствующий ролик обнародовал в Twitter "Информатор ВСУ", пишет apostrophe.ua.

Во время допроса он не выдал информацию, которую требовали пророссийские боевики, и отказался сотрудничать.

"Котенко Павел Игоревич. Старший лейтенант ВСУ, 25 бригада: "Я давал клятву на верность Украине. Лучше расстреливайте, против своих не пойду!". Вот при каких мужчин нужно выходить замуж, девушки", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Котенко освободили из плена, после чего он вернулся на службу. Указом президента Украины от 13 августа 2015 награжден орденом "За мужество" третьей степени.


популярное за неделю

Мнение

Уже не цепляет
Уже не цепляет Ирина Халип
Даешь позитив!
Даешь позитив! Александр Гольц
Время клоунов у власти заканчивается
Время клоунов у власти заканчивается Николай Статкевич
Санкции и дураки
Санкции и дураки Игорь Яковенко