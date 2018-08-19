Пенсионный бунт слесаря 1 19.08.2018, 17:10

Анатолий Поплавный

60-летний рабочий из Гомеля добивается пенсии по возрасту.

Слесарь-инструментальщик ОАО «Гомелькабель» Анатолий Поплавный, достигший 60-ти лет потребовал через суд назначения ему пенсии по возрасту, которую по новым правилам он должен получить только через полтора года, пишет гомельская «Весна».

Строптивый слесарь считает, что никто не имеет отнимать у него право на трудовую пенсию по достижении 60 лет при стаже работы не менее 25 лет.

«Это право возникло у меня изначально в СССР, а потом и в Республике Беларусь. Но в 2017 году в Беларуси был принят Закон, по которому я уйду на пенсию лишь в 61 с половиной года, что ухудшило мое положение по сравнению с ранее существовавшим законодательством», – написал он 19 августа в жалобе суду Советского района Гомеля.

Рабочий не желает терять пенсию за 18 месяцев и будет добиваться ее выплаты, даже если для этого придется дойти до Верховного суда.

«Я понимаю, что создаю прецедент, которым в случае успеха воспользуются и другие пенсионеры, не получившие пенсию в 55 и 60 лет. Конституция запрещает придавать обратную силу закону, который ухудшает правовое положение граждан. Тем не менее, чиновники увеличили пенсионный возраст, а народ молчит. Я решил действовать, ведь если произойдет повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, я пенсию не получу и через полтора года», - считает гомельчанин.

Анатолий Поплавный является членом Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и не скрывает, что претензии к государству ему помогла подготовить юридическая служба профсоюза. Правовой инспектор труда независимого профсоюза Леонид Судаленко отметил, что после увеличения в 2017 году пенсионного возраста еще никто в стране не обращался по такому поводу в суд.

«Анатолий Поплавный против правительства Беларуси» – стала первой тяжбой в таком роде», - отметил профсоюзный юрист.

Перспективы этого дела пока неясны – но сама попытка рядового труженика бороться через суд за свои экономические права весьма показательна.

Напомним, в 2017 году в Беларуси был принят Закон, по которому право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при стаже работы не менее 25 лет, женщины при стаже работы не менее 20 лет по достижении общеустановленного пенсионного возраста:

в 2016 году: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет;

в 2017 году: мужчины — 60 лет 6 месяцев, женщины — 55 лет 6 месяцев;

в 2018 году: мужчины — 61 года, женщины — 56 лет;

в 2019 году: мужчины — 61 года 6 месяцев, женщины — 56 лет 6 месяцев;

в 2020 году: мужчины — 62 лет, женщины — 57 лет;

в 2021 году: мужчины — 62 лет 6 месяцев, женщины — 57 лет 6 месяцев;

в 2022 году и последующие годы: мужчины — 63 лет, женщины — 58 лет.

Белорусские власти не исключают, что повышение пенсионного возраста может продолжиться и после 2022 года.