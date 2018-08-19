Политтехнологии Кремля теряют эффективность 19.08.2018, 17:19

Социологи фиксируют падение рейтингов российских властей и рост протестных настроений.

Анонсированное правительством повышение пенсионного возраста вызвало всплеск пессимистических настроений среди россиян, пишет golos-ameriki.ru.

Так, согласно свежему исследованию «Левада-центра», 44% россиян ожидают увеличения числа безработных в стране в ближайшие месяцы. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

Ранее доля таких настроений среди опрашиваемых не превышала трети. Исключение составила только осень 2008 года - канун экономического кризиса. По мнению социологов, нынешний рост негативных предчувствий связан именно с грядущей пенсионной реформой.

Характерно, что результаты опроса плохо коррелируются с данными Министерства труда РФ, которое сообщает о снижении официально зарегистрированных безработных в России в период с 1 по 8 августа на 0,7% (на 5,2 тысячи). По состоянию на сегодняшний день, общее число безработных составляет 687,1 тысячи человек.

На этом фоне прокремлевские социологические институты ВЦИОМ и ФОМ впервые за месяц, как по команде, зафиксировали рост рейтингов президента, правительства и даже правящей партии «Единая Россия». Правда, на уровне статистической погрешности.

Например, по данным ВЦИОМа, уровень доверия к Путину в первой декаде августа увеличился с 35,9 до 36,9%. Число тех, кто одобряет деятельность президента, возросло еще меньше — с 62,8 до 63,1%. При том, что уровень доверия к властям всех ветвей и рангов сначала июля неуклонно падал и гораздо более существенными темпами.

Схожая динамика отражена и социологами ФОМа. Согласно их опросу, за Владимира Путина сейчас выразили желание голосовать 46 % россиян (неделю назад было 45% - антирекорд последних пяти лет).

Директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий в интервью заметил, что, как ему кажется, осознание обществом реального состояния дел в стране существует достаточно давно.

«Но сейчас этот процесс идет очень быстро, и все почему-то думают, что это связано именно с пресловутой пенсионной реформой, - добавил он. - На мой взгляд, это не совсем так. Просто пенсионная реформа послужила катализатором или стимулом для гораздо более фундаментального сдвига, который назревал, по меньшей мере, в течение последних четырех-пяти лет».

Однако, как представляется социологу, этот процесс властям удавалось сдерживать искусственно разными политтехнологическими и другими методами.

«Теперь люди осознали, что благополучные годы путинского правления закончились, и что политика власти на самом деле является антисоциальной и попросту враждебной их интересам, - констатировал он. – Все это было очевидно и раньше. Но граждане еще жили в некоторой психологической инертности. Сейчас инерция рухнула, все проснулись, открыли глаза и увидели, где они живут, если говорить несколько образно».

Борис Кагарлицкий признался, что, как он думал, эти сдвиги произойдут раньше, где-нибудь к концу 2016 – началу 2017 годов.

«Они подошли с некоторым опозданием, - считает эксперт. - Но зато выглядят фундаментально, и здесь уже никакими политтехнологиями и пропагандой нечего не изменишь. Это катастрофическая проблема для власти. Потому что они оказались не просто в новой реальности, а в новой реальности, где все их привычные методы вообще не могут работать».

По прогнозу директора ИГСО, все идет к тому, что власти в ближайшее время будут предпринимать действия, которые будут работать против нее самой.

«И этом новизна ситуации, - подчеркнул он. - Потому что, если раньше было неадекватно сознание населения, то сейчас неадекватно лишь сознание власти. Население уже проснулось, а власть все еще думает, что она своими трюками или какими-то механизмами может вернуть статус-кво, что сделать просто невозможно по объективным причинам».

С точки зрения Бориса Кагарлицкого, политический кризис в стране в ближайшей перспективе будет обостряться. Но будет ли это сопровождаться, острыми социальными протестами уже нынешней осенью, он сказать затруднился.

В свою очередь, аналитик, руководитель отдела развития «Левада-Центра» Денис Волков считает, что для осеннего всплеска протестной активности существуют предпосылки. Вместе с тем, по его словам, люди еще ждут каких-то уступок от власти и надеются, что произойдет коррекция реформ.

«Хотя желание выразить свои чувства у граждан есть, не думаю, что выступления будут многочисленными, в том числе и потому, что не совсем понятно, кто возглавит протестное движение, сказал он в комментарии «Голосу Америки». - Наверное, это будет КПРФ, прежде всего. Но это отсечет часть активных граждан, включая сторонников Навального. Навальный же, наоборот, не котируется среди массовых слоев населения, отчасти потому, что он дискредитирован, отчасти потому, что люди опять-таки ждут от властей поблажек».

По оценке аналитика, сейчас страна все ближе подходит к ситуации, когда население может категорически разочароваться в своих ожиданиях: «Рейтинг правительства и премьера уже резко отрицательные. В плюсе остается только рейтинг президента. Пока. Если все продолжится в том же духе, не исключено, что и Навальный станет лидером протестного движения».

В то же время, если уступки со стороны властей будут, то, возможно, страсти немного улягутся, предположил Денис Волков.

«В противном случае общественные настроения придут к уровню 2011-2012 годов, когда половина населения была заведомо против власти, не верила ей, не надеялась на нее. Это не означает, что режим окажется на грани свержения. Одними протестами мало чего удается добиться. Но явно, что это чревато кризисом, дестабилизацией, пробуксовкой различных правительственных инициатив. Потому что люди станут априори нелояльными», - резюмировал он.