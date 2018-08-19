Фотофакт: Украинский футболист отвернулся от флага РФ во время гимна 7 19.08.2018, 17:41

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ФОто: Sport24.ru

30-летний спортсмен остался стоять лицом к трибунам.

Защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив отвернулся от флага России во время исполнения гимна перед матчем седьмого тура Футбольной национальной лиги с «Сочи».

По информации Sport24, 30-летний украинский футболист остался стоять лицом к трибунам, в то время как остальные игроки и арбитры повернулись к российскому флагу.

ФОто: Sport24.ru

Футболист сказал, что молился в тот момент. Команда Федорива победила со счетом 1:0.

Воспитанник киевского «Динамо» выступает за «Нижний Новгород» с 2018 года. С 2008 по 2011 год он играл за пермский «Амкар».