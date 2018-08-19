В Генуе выделили $500 миллионов на восстановление моста и помощь пострадавшим 19.08.2018, 18:05

Оператор обрушившегося в Генуе моста планирует восстановить его за восемь месяцев.

Компания Autostrade per l’Italia, обслуживавшая обрушившийся в Генуе мост, выделила $500 млн на его восстановление и помощь пострадавшим. Об этом сообщил исполнительный директор Autostrade Джованни Кастеллуччи в ходе пресс-конференции 18 августа, пишет Teleborsa (перевод — gordonua.com).

По его словам, компания может реконструировать мост на протяжении восьми месяцев. Autostrade планирует сделать его стальным. Кастелуччи подчеркнул, что приоритет сейчас заключается в том, чтобы справиться с последствиями катастрофы.

Он добавил, что техническая экспертиза поможет выяснить, почему мост обрушился. Исполнительный директор выразил соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших. Он подчеркнул, что еще предстоит выяснить, кто виновен в этой трагедии, и добавил, что сейчас не время для извинений.

Генеральный директор компании Фабио Черчи сказал в ходе пресс-конференции, что Кастеллуччи останется на своем посту. Глава компании добавил, что Autostrade всегда корректно выполняла функции оператора.

Мост в Генуе обрушился 14 августа, в результате погибло 43 человека. В этот момент на нем находилось более 30 машин.

На официальной церемонии похорон жертв трагедии присутствовал президент Италии Серджо Маттарелла. В траурных мероприятиях участвовали также руководители компании Autostrade per l'Italia, которая является оператором автомобильных дорог в стране. В Италии намерены подать на эту компанию в суд.