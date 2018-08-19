Брестский областной суд не увидел разницы между сбором подписей и массовым мероприятием 19.08.2018, 18:14

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Активисты из Бреста добиваются справедливости в судах.

15 августа в Брестском областном суде состоялось рассмотрение жалобы Дмитрия Бекалюка и Олега Ермоленко - активистов, которые ранеe были осуждены за сбор подписей за отставку местных председателей исполкомов, сообщает "Брестская Весна".

24 июня мужчины собирали подписи в районе Колхозного рынка в Бресте, находясь в метрах ста друг от друга. После двадцати минут сбора к ним приехали сотрудники милиции во главе с заместителем начальника Ленинского РОВД Бреста Николаем Самосюком. Дмитрия Бекалюка и Олега Ермоленко задержали и отвезли в Ленинский РОВД «для разбирательства».

Разбирательство закончилось судом, а судили сборщиков подписей Петр Бобровский, председатель суда Ленинского района Бреста, и Святослав Калина. Они признали брестчан виновными по ч. 1 ст. 23:34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и оштрафовали их по 20 базовых величин.

Хотелось бы особо отметить, что свидетели-милиционеры показали, что никаких призывов и прочего, что наполняет действия составом административного правонарушения, от Бекалюка и Ермоленко они не слышали.

В областном суде жалобу Дмитрия Бекалюка на это решение рассмотрела известная в городе своими "блицзаседаниями" Руслана Сенько. Она оставила в силе постановление Петра Бобровского и быстро ушла из зала, забыв объявить, что судебное заседание закрыто.

Фото: spring96.org

Другая судья областного суда Нина Герасимук вела себя на суде Олега Ярмоленко совсем иначе. Не торопясь, она так внимательно и с такой вдумчивостью слушала Олега и его адвоката, с таким пониманием кивала головой, что могло даже показаться, что решение низшей инстанции может быть отменено. К тому же она сделала большой перерыв перед вынесением постановления.

Фото: spring96.org

Однако чуда не произошло, и постановление судьи Калины Нина Герасимук оставила в силе.

Дмитрий Бекалюк и Олег Ермоленко будут обжаловать решения областного суда в высшей инстанции.