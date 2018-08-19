Трамп пояснил, зачем встречался с Путиным и Ким Чен Ыном 3 19.08.2018, 18:24

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Президент США считает, что в таких встречах нечего терять, но можно многое приобрести.

Президент США Дональд Трамп пояснил, зачем встречается с лидерами других государств, в том числе северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и реализующем политику агрессии по отношению к соседним странам президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее видео американский гарант традиционно разместил на своей странице в микроблоге Twitter, пишет «Зеркало недели».

"Многие меня спрашивают, зачем я вообще встречаюсь с лидерами других стран, зачем тратить на это время? ... На самом деле это очень важно. Если ты президент, ты должен встречаться с другими лидерами", - отмечает Трамп в своем видеообращении.

А также настаивает на том, что переговоры с лидерами других государств могут дать положительный результат.

"Тебе нечего терять, но зато ты можешь многое приобрести. Встречаться с другими лидерами - хорошо, в этом нет ничего плохого. Результаты будут только положительные, особенно если президент знает, что делает", - поясняет американский лидер.

В качестве примера такого результата он привел июньские переговоры с лидером КНДР в Сингапуре.

"Вспомните, что произошло в Сингапуре, что произошло с Ким Чем Ыном и все, чего мы добились... Никаких ракет, никакого ядерного оружия и других ужасных вещей...", - сказал Трамп.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялись переговоры президентов России и США. Стороны обсуждали российское вмешательство в американские выборы, ситуацию в Украине и Сирии, реализацию Минских договоренностей, газопровод "Северный поток-2" и проблему распространения ядерного оружия.

12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, по итогам которой стороны подписали совместную декларацию о перезагрузке двусторонних отношений и денуклеаризации Корейского полуострова. США берут на себя обязательство обеспечить безопасность КНДР, но санкции против Кореи пока остаются в силе.