Диетологи составили список продуктов, которые должны быть в рационе каждого человека 19.08.2018, 18:46

В нем оказались малокалорийные белокочанная и китайская капуста.

Они богаты кальцием, железом, клетчаткой. Цветная капуста от них не отстает. В ней, помимо клетчатки, есть важные элементы - фолиевая кислота, витамины В6, С, К и калий, ообщает orthodox.od.ua со ссылкой на This is Insider.

Витамины С, В6, фолиевую кислоту, калий и целых 5 граммов клетчатки можно найти в кольраби. Лук-шалот также привлекает диетологов за счет содержания витаминов А и С, низкой калорийности (всего 32 калории на чашку). Брюссельская капуста - уникальный источник глюкозинолатов и изотиоцианатов, которые могут помочь снизить риск развития определенных видов рака. В ней можно найти клетчатку, фолиевую кислоту, витамины A, C, K, B6, железо, калий.

А чашка резаной тыквы содержит больше калия, чем банан, говорят эксперты. За яркой наружностью скрывается бета-каротин (предшественник витамина А), важный для поддержания остроты зрения. Помимо этого, в тыкве много клетчатки, витаминов B6, C, E и железа. Беременным женщинам показано есть брокколи из-за высокого содержания витамина С и фолиевой кислоты. К тому же, ряд исследований связывал брокколи со сниженным риском рака.

С точки зрения пользы, с брокколи может потягаться, пожалуй, только шпинат. В нем содержится каемпферол, который, по мнению исследователей, защищает от рака и ряда хронических заболеваний. Исследование 2011 года показало, что некоторые из компонентов шпината снижают потребность велосипедистов в кислороде во время заездов. А тирозин, входящий в состав шпината, повышает скорость реакции, о чем говорит исследование 2014 года.

Руккола улучшает пищеварение и может восполнить нехватку цинка, кальция и железа в рационе. В свою очередь, чашка нарезанного болгарского перца дает 300% от дневной нормы витамина С, почти 100% от нормы витамина А. И еще в нем есть витамин В6. Кстати, в чашке нарезанной капусты кале примерно 700% от дневной нормы витамина К, более 200% от нормы витамина А.

Лук будет отличным дополнением к блюдам из картофеля. Он повысит уровень клетчатки, витаминов A, B6, C, K, фолиевой кислоты, кальция, железа, магния и калия в рационе. А латук вообще можно считать суперпродуктом. В чашке латука всего 5 калорий и большая порция витаминов и минеральных веществ. Петрушка и цикорий необходимы для поддержания оптимального уровня витаминов, фолиевой кислоты и цинка. В них очень мало калорий - всего 22 на чашку петрушки и 7 - на чашку цикория. Кстати, водяной кресс может помочь снизить риск диабета 2-го типа, отмечают эксперты.