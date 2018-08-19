закрыть
19 августа 2018, воскресенье, 19:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Украинский капеллан посетил в больнице раненого белорусского добровольца

  • 19.08.2018, 19:01
Фото: krynica.info

С началом российской агрессии в Украине Александр Молчанов присоединился к ВСУ.

Украинский военный капеллан, священник Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Дмитрий Поворотный посетил в больнице раненого белорусского добровольца Александра Молчанова, пишет krynica.info.

«Доброжелательный, улыбающийся парень получил ранение, но уже строит планы на будущее», — отметил священник в Facebook.

Александр Молчанов родился в 1988 году в Борисове. Участвовал в молодежном оппозиционном движении «Зубр». В 2011 году осужден на три года лишения свободы за то, что во время Площади-2010 сорвал флаг со здания КГБ, но вскоре освобожден.

С началом российской агрессии в Украине присоединился к ВСУ. В августе 2018 года был ранен в боях с сепаратистами под Светлодарском.


популярное за неделю

Мнение

Уже не цепляет
Уже не цепляет Ирина Халип
Даешь позитив!
Даешь позитив! Александр Гольц
Время клоунов у власти заканчивается
Время клоунов у власти заканчивается Николай Статкевич
Санкции и дураки
Санкции и дураки Игорь Яковенко