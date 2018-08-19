Украинский капеллан посетил в больнице раненого белорусского добровольца 19.08.2018, 19:01

Фото: krynica.info

С началом российской агрессии в Украине Александр Молчанов присоединился к ВСУ.

Украинский военный капеллан, священник Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Дмитрий Поворотный посетил в больнице раненого белорусского добровольца Александра Молчанова, пишет krynica.info.

«Доброжелательный, улыбающийся парень получил ранение, но уже строит планы на будущее», — отметил священник в Facebook.

Александр Молчанов родился в 1988 году в Борисове. Участвовал в молодежном оппозиционном движении «Зубр». В 2011 году осужден на три года лишения свободы за то, что во время Площади-2010 сорвал флаг со здания КГБ, но вскоре освобожден.

С началом российской агрессии в Украине присоединился к ВСУ. В августе 2018 года был ранен в боях с сепаратистами под Светлодарском.