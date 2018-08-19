О людях и винтиках Игорь Яковенко, kasparov.ru

19.08.2018, 20:24

Аппаратный винтик повинуется лишь начальственной отвертке.

Людмила Георгиевна Сенцова получила из администрации президента России ответ на свою просьбу о помиловании ее сына. Людмила Георгиевна писала Путину, ей ответил средних размеров аппаратный винтик.

"Процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного", - проскрипел аппаратный винтик. То, что Савченко была помилована без ее личного ходатайства, аппаратному винтику напоминать бесполезно. Он не собеседник, на слова не реагирует, повинуется лишь начальственной отвертке, вставленной в шлиц, расположенный в его голове. Пока начальственная отвертка задает вращение по часовой стрелке и многочисленные аппаратные винтики все туже закручиваются, в стране все меньше остается воздуха свободы, сотни людей судят за посты в интернете, а начальственная отвертка жалуется, что в социальных сетях мало позитива. Видимо, надо еще немного закрутить винтики, чтобы позитива прибавилось…

Олег Сенцов голодает четвертый месяц. О его освобождении просит Путина президент Франции Макрон и представители ООН, 11 россиян, осужденных в Украине, просят обменять их на украинских политзаключенных.

Путин не реагирует, а многочисленные аппаратные винтики продолжают свое унылое закручивание. Минюст Украины направил в международный суд документы, в которых указаны конкретные фамилии российских чиновников, причастных к нарушению прав граждан Украины, осужденных в России. Кроме того, глава украинского минюста заявил: "Мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением сформировать отдельный санкционный список по аналогу "списка Магнитского", где будут перечислены лица, причастные к похищениям и лишению свободы, издевательствам и пыткам украинских граждан, которые являются политическими заключенными на территории Российской Федерации".

В ответ раздался скрип аппаратного винтика по имени Мария Захарова: "Предложенный Украиной вариант списка Магнитского является примером подхода а-ля инквизиция". В доказательство своей аналогии аппаратный винтик Захарова не привела фактов использования украинским минюстом "испанского сапога", "стула Иуды" и других креативных методов святой инквизиции.

По ее мнению "инквизиция" - это "введение коллективного наказания за несуществующие преступления". Оставим в стороне тот факт, что перед трибуналом инквизиции каждый еретик представал индивидуально, а коллективное наказание практиковали большевики и нацисты. Что же касается "несуществующих преступлений", то гибель Магнитского и вполне вероятная гибель Сенцова не является преступлением только для таких упырей как Мария Захарова, а в Европе, США и других цивилизованных странах на этот счет придерживаются иной точки зрения.

Позицию Захаровой в отношении украинского аналога "списка Магнитского" творчески развила Ольга Скабеева в программе "60 минут" от 15.08.18. Когда украинский политолог Василь Вакаров начал говорить о предложениях Украины ввести санкции против России и заикнулся в этой связи о Сенцове, Ольга Скабеева немедленно его перебила своим трубным металлическим голосом. "Двадцать лет по статье терроризм!" - провозгласила Скабеева. И отрезала: "То, что он там кушать не хочет, это не значит, что его надо освобождать!".

Напомню, все это происходит на главном государственном телеканале страны. Программа идет в прайм-тайм, в 19 часов. То есть, это фактически позиция российского государства. Завершая тему украинских санкций, Скабеева глумливо обронила: "А Сенцов пусть голодает, если ему так нравится".

Винтику не положено иметь ни мозгов, ни совести. Винтику не бывает стыдно. Ханна Арендт в книге "Банальность зла" на примере Адольфа Эйхмана, гестаповца, пытается представить бюрократа, который бездумно выполняет свои административные функции и, оставаясь внешне нормальным обывателем, превращается в источник ада, который губит миллионы безвинных людей.

Трудно сказать, в какой именно момент Ольга Скабеева превратилась в чудовище, способное глумливо заявить о человеке, который держит смертельную голодовку, что "он там кушать не хочет" и "пусть голодает, если ему так нравится". Очевидно, что к этому превращению имеет непосредственное отношение российский телевизор, который, с одной стороны, впускает в себя людей, способных отбросить совесть и стыд, а с другой стороны этому отбрасыванию решительно способствует.

Российское телевидение дает массу примеров того, как люди, которые когда-то придерживались адекватных взглядов на происходящее, после длительного пребывания в эфире российского телевидения начинают нести полную чушь. В качестве примера приведу Бориса Надеждина, товарища Бориса Немцова по СПС. В 2003 году, выступая на "Открытом форуме" перед политиками и политологами, собравшимися обсудить ситуацию после ареста Михаила Ходорковского, Борис Надеждин заявил: "Если он (Путин) не повыгоняет этих чекистов с прокурорами – надо ставить задачу просто валить президента. Если эту задачу решить страшно – надо валить из страны. Доклад закончен".

После гусарского заявления Надеждина прошло полтора десятилетия. В отличие от своего товарища Бориса Немцова Надеждин не был замечен в попытках "валить президента" и из страны тоже не свалил. А судьба Немцова, возможно, убедила его в разумности третьего варианта поведения. А именно встраивания в режим в качестве "полезного либерала". Именно эту роль и выполняет Борис Борисович последние годы в телевизоре, куда его постоянно приглашают.

"Давайте, Борис Борисович, - Крымнаш! - а потом продолжайте!" - с таким напутствием Скабеева предоставила слово Надеждину. Либерал по вызову понимающе улыбнулся и приступил к исполнению своей арии. "В исторической перспективе будет единая Европа, включая и Россию, а Америка из Европы уйдет и заберет свои базы", - обрисовал геополитический ландшафт будущего либерал Надеждин.

Эта идея на 100% укладывается в ту геополитическую картину мира, которую постоянно впихивают в головы телезрителей имперцы и державники. Просто либерал по вызову Надеждин облекает эти мечты имперцев и державников в либеральную упаковку, демонстрируя всему свету, что можно быть либералом и поддерживать путинский режим.

Главная проблема либералов 90-х годов, что они привыкли быть оппозицией. В 90-х можно было быть оппозицией к режиму Ельцина. К режиму Путина оппозиции быть не может, поскольку этот режим является диктатурой фашистского типа. Перед политиком в условиях такого режима стоит выбор из двух вариантов. Либо превратиться в винтик диктатуры, либо начать свое сопротивление. Как Борис Немцов. Или как Олег Сенцов. А если страшно, то надо валить из страны, как 15 лет советовал Борис Надеждин, который тогда говорил здравые вещи, а потом стал винтиком режима и стал нести всякую ерунду.

Игорь Яковенко, kasparov.ru