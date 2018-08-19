«В стране зарождается революция, а он в австрийских виноградниках танцует» 3 Telegram-канал «Серпом По»

19.08.2018, 21:13

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Oбманутая страна закипает.

Он – второй Президент новой России. Формально. 18 лет – второй. Без просвета второй. Уныло второй. Без конца второй.

В стране второй месяц каждые выходные митинги. Против придуманного им пенсионного грабежа. Почти вся страна против его задумки. Многие возмущены тем, что он солгал – обещал не поднимать пенсионный возраст, но делает это. Его открыто называют «предателем народа». Простые люди – не политики.

Но где же он?

Почему не на митингах – не объясняет людям, что он прав? Только что он, как будто, получил на «выборах» поддержку 77% голосовавших? Вроде бы, десятками тысяч собирал принужденные массы на «митинг» в Лужниках. Где они сейчас, эти толпы, с воткнутыми в них плакатами?

Почему он не в телевизоре, не поставил за собой людей всех возрастов, наций и званий, не говорит на их фоне о том, как нужна стране его «пенсионная реформа»? Не ссылается на опыт других стран? Не убеждает? Не призывает к поддержке? Не просит прощения за обманутые ожидания, склонив в лицемерном поклоне лысеющую голову? Как это сделал Ельцин, отдавая ему – вечно второму, власть?

Куда он спрятался от людей? Почему ему с народом, в большинстве своем небогатыми россиянами, так неприятно, неинтересно? И с кем ему приятно и интересно?

Австрийская пресса ахнула новостью – он на миллионерской свадьбе в Австрии, в частном порядке отплясывает с чужой невестой. Бог мой. В стране зарождается социальная революция, а он скрылся в австрийских виноградниках и там танцует.

Ну что тебя

Так тянет танцевать?

Мне не понять,

Мне не понять,

Тебя мне не понять.

Когда в тебя

Вселился этот бес?

И до, ре, ми,

Фа, соль, ля, си

И фа-диез.

Он был всем. Дайвером, биологом, седлал трехколесного мотоконя в средоточии ночных волчар, хоккействовал, пел песни со шпионами, играл одним пальцем на пианино перед китайцами, летал на пожар и опускался под воду. Прошел во глубине своих медных труб огонь и воду. Теперь, оказывается, он еще и пляшет. Как танцор диско в известном индийском кино.

Невероятная многосторонность государственного таланта. Прямо итальянский «человек эпохи Возрождения». Периода мафии из Палермо. И на «Паяцах» слезу пустит.

Итак, он танцует в Австрии.

А вдали закипает болью, недоумением, яростью обманутая им страна. Он держит австрийскую невесту за талию, а на его родине все больше разверзается пропасть между обогатившейся верхушкой и небогатой, лишенной перспектив массой. Он принимает аплодисменты и улыбается загорелым лицом радостным австрийским геррам и фрау, а его евразийское государство тем временем, медленно, затирается жерновами в орбиту Китая – мирового гиганта. Его лидерам, в отличие от него, не нужны акваланги и пианино. Они ведут иную игру, погружены в иные проблемы.

Он танцует в забытьи от российских государственных провалов, которых он не видит, в которые не верит – он следует лишь своей счастливой звезде — кремлевской шулерской карте, вытащенной в конце 90-х, из рукава, ставшей его билетом в другой, счастливый мир.

Он танцует. И пусть страна его летит в тартарары. На его век хватит. Он в это верит. Он танцует.

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