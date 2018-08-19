Профсоюз РЭП помог грузчику из Светлогорска получить более $7,5 тысяч 3 19.08.2018, 21:51

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Виктор Манкевич пять лет добивался признания травмы производственной.

В 2013 году Виктор Манкевич, работавший грузчиком на светлогорским целлюлозно - картонным комбинате (ЦКК), был тяжело травмирован на работе. В результате попал в больницу, но после уговоров своего руководства, согласился подписать документ, что он в день травмы не был на работе, а травму получил на собственной даче, сообщает гомельская «Весна».

Взамен, руководство завода обещало ему материальную поддержку и реабилитацию. Но когда рабочий выписался из больницы и получил вторую группу инвалидности, его сразу уволили с предприятия, при этом оказали лишь небольшую материальную помощь.

5 лет Виктор Манкевич вместе со своей матерью обращались к руководству завода, в районную и областную инспекции по охране труда, в райисполком, администрацию правителя, в прокуратуру, милицию с просьбой провести повторную проверку по факту производственной травмы. Несколько раз уголовное дело возбуждали и закрывали. Менялись следователи, повторно опрашивались свидетели, выяснялись обстоятельства дела, но дело не двигалось с места, так как бывший грузчик не мог найти свидетелей, которые бы подтвердили, что он в день травмы был на рабочем месте.

"Их всех запугало руководство завода, - говорит Виктор Манкевич. - Даже те, кто рядом со мной были во время травмы, были непосредственными свидетелями травмы, отказались свидетельствовать за меня перед следователем".

Во время последней проверки следователю удалось найти свидетелей, что Манкевич был в день травмы на работе.

Признание травмы производственной произошло благодаря настойчивости рабочего и его матери, а также помощи правового инспектора профсоюза РЭП Леонида Судаленко, который консультировал бывшего работника ЦКК.

"После медицинского заключения и составления Акта Н - 1 (о признании травмы производственной) пострадавший обращается в Белгосстрах. - комментирует Леонид Судаленко. - Ему должна быть выплачено единоразовая выплата и начислены ежемесячные выплаты за 5 лет со дня травмы. Примерно 15 тысяч белорусских рублей».

Виктор Манкевич имеет сейчас также право на взыскание с нанимателя морального вреда.