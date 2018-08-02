Пенсионные новеллы Михаил Пастухов, «Свободные новости»

2.08.2018, 7:39

1,411

Михаил Пастухов

Лукашенко снова перешел черту допустимого.

Тема пенсий и стажа остается одной из актуальных в обществе. Особый интерес к ней проявляют те, кому осталось до пенсии совсем немного. Ряд новелл в этой сфере установил указ № 233 от 29 июня 2017 г. «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан».

Трудовой стаж увеличится

В первом пункте указа предусматривается, что трудовая пенсия по возрасту назначается при наличии стажа с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет фонда социальной защиты населения Республики Беларусь не менее 10 лет.

Вроде бы позитивная новость на фоне того, что предыдущими указами Лукашенко (от 3 сентября 2013 г. №389, от 8 декабря 2014 г. № 570, от 31 декабря 2015 г. №534) так называемый страховой стаж «догнали» уже до 16,5 лет, и он имеет тенденцию к увеличению (до 20 лет к началу 2025 г.).

Однако дальше в указе выясняется, что «льгота» положена только тем работникам, которые имеют стаж работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин. И это при том, что в законе «О пенсионном обеспечении» 1992 г. для получения общей трудовой пенсии достаточно было отработать мужчинам 25 лет и женщинам 20 лет. Естественно, при достижении определенного возраста.

Разъясняя новшество, заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков сослался на опыт европейских стран, где для получения пенсии по старости надо отработать, к примеру, не менее 45 лет в Бельгии, 41 год во Франции, 30 лет в Чехии. Правда, следует добавить, что во Франции пенсия при наличии стажа более 41 года составляет 100% заработка. Если стаж ниже, то выплата уменьшается на 1,25% за каждый недостающий период стажа. Однако при выходе на пенсию в 67 лет французам полагается полная пенсия, не привязанная к трудовому стажу. В любом случае пожилому человеку назначается так называемая пенсия по солидарности в размере 800 евро (!).

Для сравнения отмечу, что в соответствии с указом №142 от 26 апреля 2018 г. «О повышении пенсий» размер средней трудовой пенсии по возрасту в Беларуси с 1 мая с.г. составил 340,6 руб. (по инвалидности — 291,2 руб., по случаю потери кормильца — 231,5 руб.). Также стоит добавить, что сейчас средняя продолжительность жизни белорусских мужчин составляет 66 лет, а женщин — 78 лет. В то время как во Франции она «зашкаливает» на отметке 80 лет.

Еще один пункт указа № 233 допускает возможность, при соблюдении двух предыдущих положений, включения в трудовой стаж военной службы (службы в военизированных организациях) не менее 10 календарных лет, а также периодов ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, за престарелым, достигшим 80-летнего возраста, «...нуждающимся по заключению медико-реабилитационной экспертной комиссии или государственной организации здравоохранения в постоянном уходе».

Это так сказать поблажка от власти за то, что люди отработали на государство лишних 15 лет по сравнению с ранее действовавшим пенсионным законодательством.

Страховой стаж тоже увеличится

Указ № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» не отменил другой указ Лукашенко № 534 от 31 декабря 2015 г. «О вопросах социального обеспечения». Согласно этому указу, право на трудовую пенсию по возрасту, за выслугу лет предоставляется при наличии страхового стажа не менее 15 лет 6 месяцев. В указе установлено, что начиная с 1 января 2017 г., страховой стаж будет ежегодно увеличиваться на 6 месяцев, пока не достигнет 20 лет.

Сейчас в такой стаж не включается учеба в высшем и среднем специальном учебном заведении, служба в армии, уход за детьми до трех лет, за ребенком-инвалидом, лицом старше 80 лет. Как выше отмечалось, сделано исключение лишь в отношении лиц, которые длительное время (не менее 10 календарных лет) находились на военной службе (службе в военизированной организации), но не приобрели права на пенсию в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований». Им этот период включается в трудовой стаж, и пенсия назначается по возрасту при наличии стажа не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

В положении несчастных оказались те лица, у которых срок военной службы оказался меньше 10 лет. В их числе оказался и автор статьи. У меня — 9,5 лет службы на офицерских должностях в органах государственной безопасности. В 36 лет я получил звание подполковник и ушел с военной службы в связи с избранием в Конституционный суд. После освобождения от должности судьи в январе 1997 г. меня, в нарушение установленных гарантий, не восстановили на военной службе, а просто «вытолкали в шею». Что теперь мне делать? Как восстановить свои трудовые права? Почему не засчитывают в трудовой стаж меньшие периоды военной службы, например, 5 или 7 лет? На чем основана выборка в 10 лет?

Возникают и другие вопросы, которые касаются широкого круга лиц. Например, почему не засчитывается служба в армии, которую молодые люди вынуждены исполнять под страхом уголовной ответственности? Какой смысл тогда женщинам рожать детей, если государство не дает возможности за ними ухаживать, ограничившись выплатой пособия по родам и по уходу за ребенком до трех лет? Что делать с инвалидами и стариками, если уход за ними не рассматривается как социально полезный труд?

И самый главный вопрос: почему страховой стаж в Беларуси увеличили, по сути, одномоментно, обрушив его на подошедшее к пенсии поколение? Допустимо ли так резко повышать страховой стаж на протяжении нескольких лет?

О правомерности повышения страхового стажа

В соответствии со ст.2 Конституции человек, его права, свободы и гарантии их реализации признаются высшей ценностью и целью государства и общества. На государство возлагается обязанность создать для «своих людей» (то есть граждан) достойные условия жизни. Права и свободы граждан недопустимо, по общему правилу, ограничивать и ухудшать, кроме исключительных случаев и лишь путем принятия законов (ст.23 Конституции).

При этом следует иметь в виду, что закон не имеет обратной силы, «за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан» (ч.6 ст.104 Конституции). Такое же положение прописано и в специальном законе «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», включая указы и декреты Лукашенко (ст.67).

Исходя из этих положений, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, повышать пенсионный возраст, как и трудовой и страховой стаж, путем издания Лукашенко указов недопустимо. Во-вторых, повышение страхового стажа в течение относительно короткого времени серьезно ухудшает правовое положение лиц, готовящихся к выходу на пенсию. В-третьих, такое решение приводит в ряде случаев к лишению права на законную пенсию либо влечет за собой значительные потери при ее назначении.

По сути, органы власти изменили условия назначения и получения общих трудовых пенсий, распространив действие новых нормативных актов на правоотношения, которые сформировались до их применения.

Простым выходом из ситуации может стать признание вышеназванных актов неконституционными по инициативе уполномоченных на то субъектов (депутатов Палаты представителей, Правительства, Верховного суда). Это позволит многим тысячам работников, в том числе и автору статьи, выйти на пенсию в установленные законом сроки. Однако наши реалии таковы, что никто из «субъектов» не желает проявлять инициативу и оспаривать акты главы государства.

Тем не менее проблема реформирования пенсионной системы не снимается с повестки дня. Наоборот, она актуализируется на фоне постоянного роста пенсионеров, которые скоро составят третью часть всего населения Беларуси. Остаются проблемы с наполняемостью пенсионного фонда. Минимальный рост пенсий не покрывает инфляции и дороговизны нынешней жизни. Власти не знают, за счет чего и как дотировать фонд социальной защиты населения.

Михаил Пастухов, «Свободные новости»