закрыть
2 августа 2018, четверг, 8:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Израиль допустил военные действия против Ирана в случае блокирования пролива

  • 2.08.2018, 7:48
Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters

Иранскому правительству будет противостоять международная коалиция.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что совместно с «международной коалицией» Израиль остановит Иран, если тот попытается перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом сообщает Reuters.

Баб-эль-Мандебский пролив, расположенный между Аравийским полуостровом и Африкой, соединяет Красное море с Аденским заливом.

«Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я убежден, что он встретит сопротивление решительно настроенной международной коалиции, в которой поучаствуют все виды израильских вооруженных сил», — заявил Нетаньяху, выступая на базе ВМФ Израиля в Хайфе.

Как сообщает Times of Israel, на прошлой неделе поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы атаковали два саудовских нефтяных танкера, шедших по заливу. «Один из танкеров получил минимальные повреждения, никто не пострадал, о разливе нефти не сообщалось», — приводит издание сообщение саудовской нефтекомпании Aramco.

Саудовская Аравия три года участвует в гражданской войне в Йемене. Недавно коалиция, которую возглавляет Эр-Рияд, начала наступление на порт Ходейда, благодаря которому повстанцы имеют выход к Красному морю. Хуситы и ранее грозились перекрыть пролив.


популярное за неделю

Мнение

Признание «агента Юли» – большой взрыв
Признание «агента Юли» – большой взрыв Геннадий Федынич
Визит под знаком Марса и дефолта
Визит под знаком Марса и дефолта Владимир Халип
«Саша, поиграл – и хватит»
«Саша, поиграл – и хватит» Евгений Афнагель
Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип