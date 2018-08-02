«Ъ»: Никол Пашинян раздражает Москву 2.08.2018, 7:59

Никол Пашинян

Фото: news.am

СМИ рассказали о недовольстве Кремля действиями новых властей Армении.

Предъявление Ереваном обвинения генсеку Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову вызвало в Москве «особое раздражение», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в госструктурах.

На прошлой неделе ереванский суд санкционировал арест Хачатурова, ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года. Такое же обвинение было предъявлено экс-президенту Роберту Кочаряну. Хачатурова, в отличие от Кочаряна, отпустили под залог.

После начала судебного разбирательства Ереван предложил входящим в ОДКБ странам сменить генсека. «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, пишет о том, что новый кандидат от Армении не будет одобрен в автоматическим порядке. Если армянский кандидат не устроит другие страны, своего кандидата выдвинет Беларусь. «Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, странно, что они сами этого не понимают», — сказал собеседник газеты, близкий к администрации президента России.

Кроме того, два топ-менеджера предприятия российской оборонной промышленности рассказали изданию, что второй пакет контрактов на поставку вооружения находится под «большим вопросом». Армения должна была получить кредит в размере $ 100 млн на продолжение поставок стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта, однако «пока не особо понятно, что у них вообще происходит», сказал собеседник газеты.

События, который послужили поводом для возбуждения дела против Хачатурова, произошли в 2008 году. По итогам выборов президента, на которых победил Серж Саргсян, оппозиция во главе с проигравшим кандидатом Левоном Тер-Петросяном провела серию митингов против фальсификаций. Протесты 1 и 2 марта закончились столкновениями с силовиками, в ходе которых погибли десять человек и более 200 были ранены. Хачатуров тогда командовал частями ереванского гарнизона, был замминистра обороны и главой Генштаба ВС Армении.