Зампредседателя Речицкого райисполкома уволили из-за вождения в нетрезвом виде 2.08.2018, 7:54

Фото: dneprovec.by

В исполкоме подтвердили слухи об увольнении чиновника.

В Речице поста лишился заместитель председателя местного райисполкома Николай Процык. Такая информация появилась на двух гомельских сайтах, пишет tut.by.

Причиной отставки чиновника послужил инцидент, произошедший еще на прошлой неделе: авто, за рулем которого находился Процык, остановили сотрудники ГАИ. Они заподозрили, что мужчина нетрезв, и не ошиблись. В крови зампреда в результате медосвидетельствования было обнаружено 0,4 промилле.

С сайта райисполкома уже исчезла фамилия чиновника, а в приемной нам подтвердили: Николай Иванович не работает с понедельника. Обязанности заместителя председателя райисполкома — начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома исполняет Петр Камека.

— Уволен?

— Да.

— То есть это правда, что его задержали пьяным за рулем?

— Правда, — не стали скрывать в исполкоме.

УГАИ УВД Гомельского облисполкома недоступно для комментариев.