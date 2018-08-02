Зампредседателя Речицкого райисполкома уволили из-за вождения в нетрезвом виде
- 2.08.2018, 7:54
В исполкоме подтвердили слухи об увольнении чиновника.
В Речице поста лишился заместитель председателя местного райисполкома Николай Процык. Такая информация появилась на двух гомельских сайтах, пишет tut.by.
Причиной отставки чиновника послужил инцидент, произошедший еще на прошлой неделе: авто, за рулем которого находился Процык, остановили сотрудники ГАИ. Они заподозрили, что мужчина нетрезв, и не ошиблись. В крови зампреда в результате медосвидетельствования было обнаружено 0,4 промилле.
С сайта райисполкома уже исчезла фамилия чиновника, а в приемной нам подтвердили: Николай Иванович не работает с понедельника. Обязанности заместителя председателя райисполкома — начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома исполняет Петр Камека.
— Уволен?
— Да.
— То есть это правда, что его задержали пьяным за рулем?
— Правда, — не стали скрывать в исполкоме.
УГАИ УВД Гомельского облисполкома недоступно для комментариев.