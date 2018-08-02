Вся надежда – на физический уход Лукашенко 26 Виталий Цыганков, «Радио Свобода»

2.08.2018, 8:08

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История с «инсультом» продемонстрировала состояние белорусского общества.

Три дня белорусы – кто с надеждой, кто со страхом – обсуждали, что случилось с Лукашенко и жив ли он вообще.

Сначала российский анонимный Telegram-канал "Незыгарь" сообщил, что у Лукашенко якобы инсульт. Эту информацию подхватили некоторые украинские сайты. На следующий день вся белорусская негосударственная пресса и социальные сети обсуждали только "инсульт", подсчитывая, сколько дней Лукашенко не появлялся на публике, и замечая, что он не совершил визит в одну из областей.

Только на третий день шторма в социальных сетях пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила корреспонденту Радио Свобода, что информация о болезни диктатора – "полная чушь": "Больше ничего комментировать не буду. Александр Григорьевич находится абсолютно в рабочем режиме".

Впрочем, окончательно обстановку разрядило только появление Лукашенко в телеэфире во время встречи с одним из чиновников.

За эти дни соцсети заполнились мемами, шутками, картинками из фильма "Похороны Сталина" (который, в отличие от России, демонстрировался в белорусских кинотеатрах без всяких ограничений): "Рыгорыч бы нас не кинул во время уборочной", – написал один пользователь. Другой напомнил: "Похоронам Сталина предшествовало политическое дело о врачах-вредителях. Совпадение? Не думаю", намекая на то, что в Беларуси последние месяцы проходят скандальные увольнения врачей и чиновников системы здравоохранения.

История с "инсультом" продемонстрировала состояние белорусского общества и потенциальные проблемы с будущим транзитом власти в стране: для многих белорусов любые надежды на перемены в стране сузились до единственного варианта – физического ухода действующего правителя. Разговоры о том, пойдет ли Лукашенко на экономические и политические реформы, которые велись сразу после президентских выборов 2015 года, по большому счету, закончились. Даже пересуды о "преемнике" затихли – все поняли, что пока нынешний правитель жив и здоров, о преемнике (даже с той же фамилией) можно не задумываться.

Политический обозреватель Валерий Карбалевич, автор биографии белорусского диктатора, отмечает, что слишком много в стране завязано на личность Александра Лукашенко:

– Любые проблемы Лукашенко становятся сразу же политическими проблемами. Поскольку режим персоналистский, то все завязано на одном человеке. Я бы обратил внимание, что информация о "болезни" Лукашенко пришла из России, со странного ресурса "Незыгарь". Оттуда исходила и "информация" о новом после России в Беларуси Михаиле Бабиче, о том, что якобы Минск против. И вот снова вброс со стороны этого ресурса, и это все происходит накануне визита Лукашенко в Сочи для переговоров с Путиным. Это вполне можно рассматривать как психологическую атаку на Лукашенко, за которой стоят не только СМИ, но и российская власть. Пока нельзя говорить о широкомасштабной информационной войне, но уже можно называть это партизанскими операциями, ведь ведутся они не частями регулярной информационной армии, а диверсионными отрядами типа "Незыгаря". Очевидно, следующие президентские выборы, которые должны пройти в Беларуси в 2019–20 годах, не станут для Лукашенко простой, формальной кампанией. А тема здоровья белорусского президента станет одной из самых удобных для атак на него с самых разных сторон.

Виталий Цыганков, «Радио Свобода»