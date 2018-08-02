Нацбанк Польши: Наши предприятия нуждаются в большем числе работников 2.08.2018, 8:18

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Инвестиции в польскую экономику растут быстрее, чем предполагалось.

Согласно ежеквартальному отчету Национального банка Польши, ситуация польских предприятий хорошая и стабильная. В свою очередь предприятия положительно оценивают нынешнее экономическое положение в стране, сообщает «Радио Польша».

«Нужно сказать, что спрос в экономике очень хороший, динамика экономического развития удерживается на высоком уровне. И наши оценки на основании данных 2-го квартала, и прогнозы предприятий на ближайший квартал показывают, что перспектива наблюдается хорошая», - говорит Петр Богушевский, эксперт Нацбанка.

Из отчета следует, что инвестиции в польской экономике на более высоком уровне, нежели прогнозировалось. «Если сосредоточиться на секторе средних и больших предприятий и исключить из него энергетику и угледобывающую промышленность, то стоит сказать, что динамика роста инвестиций составляет более 10%. Это неправда, что фирмы не инвестируют. Конечно же, структура инвестиций могла бы быть лучше: больше нужно инвестировать в современные технологии, инновационность», – отмечает Петр Богушевсий.

Риски польских предприятий связаны с нехваткой работников в некоторых отраслях и зависимостью части фирм от экономической ситуации других стран, особенно Германии.