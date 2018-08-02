Протесты в Иране вспыхнули с новой силой 2.08.2018, 8:33

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Антиправительственные акции второй день проходят в Исфахане.

Несколько сотен иранцев провели второй день антиправительственных уличных протестов в третьем по величине городе Ирана - Исфахане. Протесты вызваны возмущением по поводу экономических проблем страны, сообщает «Голос Америки».

Жители Исфахана, как следует из видеоклипов, заявляют, что протестуют против резкого повышения цен на импортную продукцию, а также против бедности и безработицы.

Кроме того, по меньшей мере тысяча иранцев присоединилась к антиправительственному протесту в городе Карадж, недалеко от Тегерана, во вторник вечером, согласно информации Персидской службы «Голоса Америки». Эта публичная акция также проходила под лозунгами недовольства экономической политикой властей.

В этом году в Иране неоднократно проходили различные уличные протесты с участием сотен, а иногда и тысяч людей. Протестующие обвиняют власти и бизнес-лидеров в бесхозяйственности, коррупции и угнетении. Руководство Ирана отрицает, что протесты связаны с объективными внутренними проблемами, и обвиняет в беспорядках иностранных «врагов».