Константин Жуковский провел смелую акцию в военкомате 4 2.08.2018, 8:45

2,393

Независимый журналист пришел на призывной пункт в полосатой робе.

"Я пришел в назначенное время в военкомат. Но касательно меня никаких решений не принимали. Я даже вызвал милицию, так как обнаружилось подтасовка медицинских справок. В военкомат из 3-й городской клинической больницы пришла справка, что я здоров, а в поликлинику по месту жительства сообщили, что у меня обнаружен гепатит. Написал заявление в милицию, чтобы разобрались с подтасовкой: различные справки подписаны одной и той же личностью", - рассказал службе мониторинга ОО "БАЖ" Константин Жуковский.

43-летний фрилансер приехал в военкомат в полосатой гулаговских робе. Одновременно вел стрим. Жуковский убежден, что ухищрения с военными сборами, длительными врачебными комиссиями, угрозами отправить в психиатрическую больницу не обошлись без участия заинтересованных спецслужб.

"Мурыжили меня со сборами, чтобы не занимался журналистикой. Задержаниями, протоколами, штрафами ничего не добились, то зашли с другой стороны - использовали, что я по возрасту военнообязанный", - считает Жуковский.

По словам фрилансера, ранее ему объясняли в военкомате: белорусской армии чрезвычайно нужны наводчики-танкисты. Такую воинскую специальность имел Жуковский, когда проходил срочную службу.