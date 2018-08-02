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Сенат опубликует показания россиянки Бутиной о вмешательстве в выборы в США

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  • 2.08.2018, 9:10
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Мария Бутина

Мария Бутина сообщила информацию ФБР, адвокату и американским сенаторам.

Сенат США одобрил передачу стенограммы показаний арестованной россиянки Марии Бутиной ФБР и ее адвокату.

Бутина предстала перед Сенатом в апреле и отвечала на вопросы о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщает DW.

Руководитель комитета Сената по разведке Ричард Берн и сенатор Марк Уорнер заявили, что они запросили у Сената на пленарном заседании разрешение предоставить документы по запросу Министерства юстиции и адвоката Роберта Дрисколла.

В то же время они отметили, что прокурорам и адвокату поставлено условие: они не могут предавать содержание показаний Бутиной широкой огласке.

Напомним, 15 июля в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.

Ей объявили официальные обвинения по двум пунктам - в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности как иностранного агента без соответствующей регистрации.

18 июля суд отказался освободить Бутиной под залог.

Мария Бутина - член правления организации Право на оружие. Она была одним из членов российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал Дональд Трамп.


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