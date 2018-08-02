Как найти управу на ЖКХ? 2 2.08.2018, 9:20

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Коммуналка в Беларуси будет дорожать.

С конца октября за превышение сумм за предоставленные услуги или включение в счет дополнительных жилищно-коммунальных услуг, на которые не составлен договор, будут штрафовать коммунальников.

Это точно не улучшит отношения между коммунальными предприятиями, ЖЭСами и населением, говорят эксперты в сфере ЖКХ, пишет zautra.by.

Не решит проблемы с коррупцией, но добавит бюрократии

Представители сферы жилищно-коммунального хозяйства считают введение административной ответственности за лишние суммы в счетах за коммуналку популистской мерой. Ведь если к оплате предъявляются счета на невыполненные работы, то это уже не административная ответственность, а уголовная.

Обычно нарушения происходят между заказчиками услуг и подрядными организациями, которые за право участвовать в работах готовы платить вознаграждение представителям заказчиков. И счет-извещение к этому никакого отношения не имеет.

Введение административной ответственности никак не изменит коррупционную составляющую в цепочках предоставления коммунальных и жилищных услуг, считает исполнительный директор, член правления Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий Калёнов.

— Зато по телевидению, комментируя решение об административной ответственности, сказали, что теперь можно сравнить свой счет-извещение с соседним домом и если там за отопление сумма меньше, то можно смело писать жалобу. Но ведь это в корне неправильно, потому что потребление тепла зависит от множества факторов и объективно может отличаться даже в два раза, — приводит пример эксперт.

Для устранения ошибок, которые нередко случаются в расчетах административная ответственность — мера излишняя.

— Если в счет-извещении появилась необоснованная цифра, то ответственность будет возлагаться на заказчика: товарищество собственников, предприятие ЖКХ. Но вполне возможно, что ошибка допущена из-за сбоя программы или неправильных действий работников расчетных центров. По сути это механическая ошибка, связанная с непреднамеренными действиями, которая просто должна быстро исправиться в пользу потребителя услуг. А административная ответственность никак этому не помогает, — объясняет Геннадий Калёнов.

Наоборот, она приведет к дополнительным расходам. Ведь чтобы привлечь к административной ответственности, нужно составить протокол, передать его в суд, а если ответчик не согласится признать свою вину, то судебный спор может длиться долго и приводить к дополнительным тратам.

Как узнать о «лишних» суммах за услуги

Сама по себе «жировка» не так сложна. В квитанции указаны тарифы, количество использованных ресурсов, предоставленные услуги, понять, есть ли там ошибки – вопрос простой арифметики, отмечает председатель правления Ассоциации товариществ собственников «Витебская альтернатива» Сергей Галкин.

Найти технические ошибки бывает достаточно просто, решить их с поставщиком услуг — тоже.

Чтобы глубже разбираться расходах, которые включены в квитанцию по оплате коммунальных услуг, нормативах и своих правах, каждый владелец квартиры должен читать соответствующие постановления Совета министров. Но основная масса населения не имеет соответствующей коммунальной грамотности, ее не преподают в школе, как это делают в той же России. А так как формирование тарифов, выбор компаний, выполняющих определенные работы, в стране непрозрачный, то вызывать вопросы могут все статьи расходов, указанные в извещениях, подчеркивают эксперты.

Система ЖКХ настолько запутана и противоречива, что вскрыть неочевидные нарушения практически невозможно. В ней даже руководителям компаний нередко сложно разобраться.

— Есть услуги обязательные и необязательные, заключение договора на оказание услуг добровольное, но в то же время его отсутствие не освобождает от оплаты за определенные услуги. С одной стороны, человек не имеет права не заплатить за «обязательную» полученную услугу. А за коллективную – может не платить, — приводит пример эксперт.

Или жильцы квартир решают убирать этаж своими силами. Значит, по правилам, они могут не платить за услугу уборки общих помещений. Но в этот же пункт в «жировке» входят холл, подвалы, лифты, лестницы. И разделить плату возможности нет.

У граждан нет рычагов контроля за расходами

Коммунальники обязаны раз в год проводить общие собрания собственников квартир и отчитываться перед ними о проделанной работе, в том числе рассказывать о том, как потрачены деньги. Это и есть самый важный инструмент общения с потребителями услуг. Но это правило не выполняется, отмечает Геннадий Калёнов.

А именно информирование: как формируются тарифы, какие новые или отличные от прежних услуги будут оказываться и сколько это стоит — могло бы предотвратить немало споров.

— Люди часто говорят, я много лет платил за капремонт, где же мои деньги. Кто мешает заказчику перед началом капремонта провести общественные слушания с жильцами дома, чтобы не возникало таких вопросов? Достаточно рассказать, что с 1999 года со всех собственников квартир в доме собрана такая-то сумма, с учетом индексации, в нынешних деньгах это столько-то, а для ремонта нужна такая-то сумма, — приводит пример эксперт.

Во-первых, жители дома поймут, что цифры берутся не с потолка, во-вторых, что собранной ими суммы хватит, например, только на составление проектной документации, а остальное финансируется из бюджета района.

— Людям важно видеть, что их деньги никуда не пропали, понимать, сколько стоит тот же ремонт. Так становятся полноценными партнерами, — считает исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости.

Сфера ЖКХ будет дорожать

Несмотря на то, что оптимизация процессов в сфере ЖКХ назрела давно, снизить квартплату для конечных потребителей услуг это не поможет, считает Сергей Галкин.

— Даже при нынешних тарифах организовать эффективное обслуживание жилого фонда, тем более в рамках отдельного дома, для ЖЭСов крайне тяжело, — объясняет он.

Избежать постоянных лишних расходов можно, если перейти к общеевропейской практике.

— Там счетов-извещений нет вообще. Сумма затрат, в том числе за оплату энергии и воды, рассчитывается на год. Граждане каждый месяц платят одну и ту же фиксированную сумму. По результатам года делается перерасчет. Если гражданин переплатил, ему возвращают лишние деньги на его лицевой счет. Если недоплатил, то в течение установленного времени он вносит недостающую сумму, — рассказывает Геннадий Калёнов.

Гражданам не отправляют каждый месяц извещения, нет расчетных центров, организаций и отделов, которые печатают, перевозят, разбрасывают извещения по почтовым ящикам — получается существенная экономия денег.

Удлинения цепочки от поставщика услуги к ее получателю только дает больше поводов для серых схем и делает сферу ЖКХ более дорогостоящей для населения и бюджета, резюмируют эксперты.