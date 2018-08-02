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Видеохит: Выдра катается на каяке

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  • 2.08.2018, 9:50
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Любительский ролик бьет рекорды просмотров в соцсетях.

Американец выложил в фейсбуке видео, на котором выдра забирается в каяк к его дочери, чтобы покататься. За неделю пост набрал 16 миллионов просмотров. Потому что пассажир-безбилетник, оказавшись в лодке, повёл себя не только безукоризненно вежливо, но и очень мило, пишет medialeaks.ru.

Житель Калифорнии Боб Ресник 26 июля рассказал в фейсбуке о приключении, которое произошло с его дочерью во время катания на каяке в заливе Монтерей. Девушка и её друг неторопливо плавали, разглядывая окрестности. Но неожиданно одна из выдр, плескавшихся неподалёку, решила, что ей тоже необходимо прокатиться.

Если вы смотрели видео про выдр и актёра Бенедикта Камбербэтча, вы наверняка знаете, какими милыми и обаятельными могут быть эти зверюшки. Вот и выдра, забравшаяся в каяк, сделала всё, чтобы поддержать эту репутацию. Она вежливо протёрла усы, прежде чем приблизиться к даме, и забралась на нос каяка.


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