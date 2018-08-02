Цены на нефть обрушились после данных из США 1 2.08.2018, 9:40

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Рынок нефти после 2-недельной паузы возобновил падение.

На фоне данных из США, показавших, что спрос на "черное золото" в крупнейшей экономике мира не дотягивает до предложения, цены основных эталонных сортов спикировали на 3-4% чуть больше чем за сутки, сообщает finanz.ru.

Фьючерсы на Brent подешевели на 1,8% во вторник и ускорили падение в среду: потеряв 2,2%, котировки достигли 72,31 доллара за баррель - минимальной за 1,5 недели отметки.

Контракты на WTI стали дешевле на 1,4% за день и 3,4% за два дня после того, как Американский институт нефти и Минэнерго США сообщили, в хранилищах на территории страны снова начали накапливаться нераспроданные запасы сырья.

По данным управления энергетической информации, за неделю в резервуарах осело 3,8 млн баррелей, а общий объем запасов достиг 408,7 млн баррелей.

Данные оказались "пощечиной для нефтяных "быков", говорит аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок: "Ребалансировка рынка неожиданно остановилась".

Риски для нефти несет торговая война - на фоне ухудшения перспектив глобального экономического роста возникает закономерный вопрос: сможет ли мировая экономика предъявить спрос в том масштабе, на который рассчитывают добывающие страны, объясняет он.

Страны ОПЕК в июле увеличили добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, подсчитал Bloomberg на основе данных по танкерным перевозкам.

Почти все новые поставки пришли из Саудовской Аравии, где производство едва не побило исторический рекорд, установленный в 2016 году. В среднем в прошедшем месяце королевство качало 10,65 млн баррелей в сутки. Это на 230 тысяч больше, чем в июне, и на 800 тысяч превышает показатель апреля.

Взвинтить добычу саудитов призывал президент США Дональд Трамп: в мае американская делегация провела закрытые переговоры с ближневосточными союзниками, после которых страны ОПЕК приняли решение частично свернуть сделку по ограничению добычи, заключенную с Россией в 2016 году.

В июне и июле Трамп неоднократно призывал ОПЕК "немедленно снизить цены" на нефть, а конгресс дал ход законопроекту, объявляющий вне закона картели на нефтяном рынке.

Трампу нужно снизить цены на бензин в США к ноябрьским выборам в конгресс, чтобы республиканцам было, что предъявить избирателям, говорит стратег InTheMoneyStocks Гаррет Солоуэй.

По его словам, у Трампа достаточно рычагов, чтобы добиться своего, а цена WTI упадет еще примерно на 20% и скатится в диапазон 50-60 долларов за бочку.