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Минчане сообщают о странном списании денег за проезд в метро при бесконтактной оплате

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  • 2.08.2018, 9:59
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Аномалии со списание средств начались сегодня утром.

Минчане, привыкшие оплачивать поездки в метро при помощи бесконтактных банковских карточек и смартфонов, сегодня были удивлены и озадачены, пишет onliner.by.

За проход через турникеты вместо привычных 65 копеек со счета автоматически списывается 1 рубль 95 копеек. Сообщения о возникновении такой проблемы начали поступать еще утром.

«Я верно поняла, что с августа проезд внезапно подорожал втрое? — задалась вопросом в своем Twitter-аккаунте минчанка, получив SMS о списании денег со счета. — Я сперва подумала, что это у меня рука дрогнула (лол, как?), но у мужика, проходившего параллельно, списалось столько же».

Аналогичные вопросы на Twitter-аккаунт Минского метрополитена стали поступать и от других минчан, которые прежде не замечали никаких аномалий со списанием средств. Однако ответов пока не последовало.

Позже, изучив историю своих поездок и списаний средств, пользователи пришли к выводу, что волноваться все же не стоит: система разово списывает деньги за три последние поездки, присылая только одно SMS с суммой 1,95 рубля. Внести ясность помог бы официальный комментарий метрополитена, который, вероятно, появится завтра утром.


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