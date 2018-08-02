Минчане сообщают о странном списании денег за проезд в метро при бесконтактной оплате 4 2.08.2018, 9:59

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Аномалии со списание средств начались сегодня утром.

Минчане, привыкшие оплачивать поездки в метро при помощи бесконтактных банковских карточек и смартфонов, сегодня были удивлены и озадачены, пишет onliner.by.

За проход через турникеты вместо привычных 65 копеек со счета автоматически списывается 1 рубль 95 копеек. Сообщения о возникновении такой проблемы начали поступать еще утром.

«Я верно поняла, что с августа проезд внезапно подорожал втрое? — задалась вопросом в своем Twitter-аккаунте минчанка, получив SMS о списании денег со счета. — Я сперва подумала, что это у меня рука дрогнула (лол, как?), но у мужика, проходившего параллельно, списалось столько же».

я верно поняла, что с августа проезд внезапно подорожал втрое? @minskoemetro pic.twitter.com/Wb7cwoOOrd — shrink soup (@_mineralka_) 1 августа 2018 г.

Аналогичные вопросы на Twitter-аккаунт Минского метрополитена стали поступать и от других минчан, которые прежде не замечали никаких аномалий со списанием средств. Однако ответов пока не последовало.

@minskoemetro у друга на ст.Немига с банковской карты при проходе в метро за один раз сняло тройную цену 1.95 руб. Оповещение о снятии денег пришло позже,когда уже уехали с этой станции.Не подскажите что делать и куда обращаться ? — Евгений (@Mavkolenko) 1 августа 2018 г.

Сейчас проверила у себя,вчера 0,65, сегодня за один проход 1,95 — zdesvesna (@zdeesvesna) 1 августа 2018 г.

Позже, изучив историю своих поездок и списаний средств, пользователи пришли к выводу, что волноваться все же не стоит: система разово списывает деньги за три последние поездки, присылая только одно SMS с суммой 1,95 рубля. Внести ясность помог бы официальный комментарий метрополитена, который, вероятно, появится завтра утром.