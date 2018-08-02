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Великобритания ввела санкции из-за Крымского моста

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  • 2.08.2018, 10:28
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Санкционный пакет включает замораживание активов на территории Соединенного королевства.

Правительство Великобритании добавило в санкционный список шесть компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Об этом свидетельствует обновленный список, опубликованный на сайте британского правительства.

В черный список, в частности, добавлены две компании Аркадия Ротенберга - ОАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж", АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройдгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".

Ранее против этих компаний ввел санкции Европейский Союз. Ограничительные меры заключаются в замораживании активов в ЕС, принадлежащих этим субъектам, а лица и организации в ЕС не могут предоставлять им финансовые услуги.

Как сообщалось, правительство Британии разработало национальный режим санкций в отношении России, который начнет действовать после Brexit.


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