«Не считаю, что программистам платят огромные деньги просто так» 3 2.08.2018, 10:39

Гуманитарии – о супругах-информатиках.

Редакция LADY.TUT.BY пообщалась с парами, где уживаются «физик и лирик», и узнали, как ребята относятся к профессиям друг друга, почему в быту полезны и технические, и гуманитарные навыки и что разный склад ума совсем не повод для конфликтов.

«Не смогла бы жить с человеком, который считает, что я занимаюсь чем-то ненужным»

Евгения и Кирилл Макаревичи. Маркетолог, руководитель образовательного центра и IOS-разработчик.

Евгения:

— С детства меня родители больше ориентировали на гуманитарные науки. Я учила языки, занималась танцами, рисованием. А потом выбрала специальность, которая мне больше была по душе, — маркетинг и реклама. Эта профессия — творческая, креативная, но не сказала бы, что чисто гуманитарная: в ней много цифр.

Кирилл:

— Я решил, что хочу быть программистом, еще в 5−6-м классе: много играл в компьютер и, конечно, хотел делать свои игры. Плюс у меня всегда было хорошо с математикой. До восьмого класса я только и сидел за компьютером, книги вообще не интересовали. Хотя сейчас не могу представить день, чтобы я что-то не почитал.

Евгения:

— Что касается подхода к жизни, большого отличия у нас нет. Мы потому и поженились, что одинаково смотрим на ценности. Но, естественно, Кириллу интересно все, что связано с миром гаджетов и его профессией. У меня более творческие хобби: танцую, рисую. Мужа к этому не приобщила: последним творческим экспериментом была постановка свадебного танца (смеется).

Кирилл:

— Мы сейчас делаем ремонт, и я хочу оборудовать квартиру умными технологиями. Разберется ли в них Женя? Легко: там все включается одним нажатием кнопки. Тем более что настройка будет на мне.

Евгения:

— Если что-то нужно починить, подкрутить, это к Кириллу, а на мне — то, что касается уюта и чистоты. Поездки совместные планирую я: нахожу маршруты, читаю о них и рассказываю мужу, чтобы потом вместе решить, подходит ли нам этот вариант.

К моей профессии со стороны Кирилла нет надменного отношения. В принципе, я бы вряд ли смогла жить с человеком, который говорил бы, что я занимаюсь чем-то ненужным. Мы всегда старались уважать пространство друг друга. Да, муж может надо мной пошутить, когда я не понимаю какие-то цифры, но это просто юмор.

Кирилл:

— В мой адрес нападок не было. Женя видит, что я могу на работе на 12 часов застрять, что высокая зарплата — это не просто так. Приходится много трудиться, постоянно заниматься самообразованием, чтобы быть в тренде. Как и в любой профессии, если хочешь чего-то добиться, — у Жени тоже всегда было много работы. Я, кстати, у нее прошу советы по маркетингу, если мне для проекта нужно.

Евгения:

— Мне кажется, профессия не имеет большого значения в том, легко уживаться в паре или нет. Ключевое — разделяют ли люди ценности друг друга: как относятся к родителям, семье, путешествиям.

«Может быть интересно все: и языки программирования, и театр»

Татьяна и Игнат. Дизайнер и программист.

Татьяна:

— Тяжело ли гуманитарию и технарю уживаться? Мне кажется, что это просто стереотип. У нас недопонимания из-за этого не возникало.

Не сказала бы, что наши интересы сильно различаются. Я слежу и за политикой, и за новыми технологиями, знаю, что такое блокчейн и криптовалюта. Человеку может быть все интересно: и изучать языки программирования, и ходить в театр.

У нас равноправные отношения, поэтому бытовые обязанности делим пополам. Я могу помочь с техникой: недавно вдвоем подключали посудомоечную машину. Коммунальными платежами я занимаюсь — просто я более организованный человек.

Игнат:

— Таня не опаздывает, даже не помню, чтобы она на свидание хоть раз пришла не вовремя. А я могу опоздать.

Татьяна:

— Пренебрежительного отношения к моей профессии у Игната никогда не было. Ему тоже дизайн интересен, у него хороший вкус. Игнат даже иногда задумывается, не поискать ли ему какую-то более творческую работу.

Он, кстати, рисует картины маслом. У нас есть опыт совместного творчества. Не я предложила — инициатива от Игната шла, а я поддержала идею попробовать, тем более что сама маслом никогда не писала. У нас теперь в комнате висит большая картина с абстракцией.

«Не считаю, что программистам платят огромные деньги просто так»

Юлия и Денис Холодцовы. Переводчик, учитель и программист.

Юлия:

— Когда мы только начали встречаться, я изучала наши гороскопы: по ним мы полнейшие противоположности. Я — Рыбы, Денис — Дева. Дева — прагматик, скрупулезный, педантичный, а Рыбы, наоборот, романтики, рассеянные, витают где-то в облаках. Если у мужа все должно быть разложено по полочкам, то у меня всё с точностью до наоборот. В общем, если верить гороскопу, один из самых несовместимых союзов.

Конечно, у нас происходят столкновения интересов, но это не приводит к серьезным конфликтам. Например, сейчас мы строим дом за городом. У мужа обои должны быть с геометрическим узором, вся мебель — стоять по углам, к стеночке. А мне нравятся обои в цветочек, украшения, романтический хаос. Но находим общий язык, уступаем друг другу. Да и муж по натуре мягкий человек.

Денис:

— Планирование — на мне. Юля говорит: «Хочу детскую сделать». Я смотрю, что для этого надо, где дешевле найти материалы, какие альтернативы.

Юлия:

— В этом я нахожу плюс. Где-то даже отлыниваю от технических вопросов, которые мне под силу было бы решить, но не хочется, прикидываюсь, что не разбираюсь (улыбается).

Нашей дочке три года. С вопросами воспитания я справляюсь лучше. Денису иногда не хватает слов, чтобы объяснить что-то, он более категоричен: нет, и всё. А я стараюсь вести дискуссию, привожу примеры из жизни, чтобы ребенку было понятно, что к чему.

Денис:

— Читать сказки на ночь жена лучше умеет. Если я начну, это часа на два-три, и не факт, что успешно: дочка спать не укладывается. А у Юли получается за 10 минут ее уложить. Или если порисовать с ребенком — это тоже к жене.

Юлия:

— Мы уважительно друг к другу относимся. Это касается и профессий. Я не считаю, как некоторые, что программисты просто сидят в хороших офисах, клацают по кнопкам и им платят за это огромные деньги. Я знаю, что это тяжелый труд. То же про переводчика — это вам не языком молоть.

Денис:

— Я бы с такой работой, как у жены, не справился. Юля учителем была — я бы повесился в первый день. Как программисту мне больше нравится с кодом иметь дело, с людьми тяжелее. Постоянное общение, мне кажется, это сложно.

Юлия:

— Каждый должен быть на своем месте. Тем более что сейчас много профессий, которые совмещают в себе и гуманитарные, и технические знания, поэтому конфликта по поводу, что лучше, не должно существовать.

Денис:

— Но я записывал жену на курсы тестировщика, чтобы она попробовала. С точки зрения семейного бюджета неплохо было бы, если бы она пошла в IT. Стартовая зарплата у тестировщика все же получше, чем у учителя.

«К профессии жены отношусь с восхищением»

Анастасия и Тимофей Величко. Журналист и программист.

Анастасия:

— Нам кажется, что слово «уживаться» вообще не в наш адрес (улыбается). Если у нас бывают какие-то разногласия, то, скорее, по бытовым вопросам, как у всех, но не потому, что я не умею решать квадратные уравнения, а муж — расставлять запятые. Ну и мы очень давно знакомы — больше 9 лет, из них 4 женаты. За такой срок вполне можно друг под друга подстроиться.

Тимофей:

— Так сложилось, что наше хобби — это, по сути, наша работа, и мы оба уделяем этому много времени. Интересы совпадают редко, но опять-таки вопрос не в складе ума, а в характере: Настя интроверт и предпочитает тихие вечера, я — экстраверт и люблю большие компании. Решается вопрос полюбовно: мы просто договариваемся, что в определенный вечер разбегаемся по своим делам — так никому не приходится терпеть неудобства или скучать в одиночестве.

Но есть то, что прекрасно получается и у технарей, и у гуманитариев. Лениться! И вот это наше совместное хобби.

К профессии жены отношусь с восхищением. Мне всегда было интересно наблюдать, как люди делают то, чего я не умею. Люблю говорить родне: «А вы читали ее новую статью?».

Анастасия:

— Большую часть бытовых вопросов я взяла на себя, потому как график у меня более свободный. Тима занимается тем, что мне делать тяжело: трубы прочищает, окна моет. Если нужно контактировать с какими-то службами вроде водоканала, тоже делегирую ему. Потому как с людьми у меня не очень (смеется).

Тима в отношениях со мной понял, что все люди разные, и это здорово. А я у него, пожалуй, переняла спокойствие удава: раньше всегда все решала на эмоциях, теперь чаще включаю голову.