Экономист: Долгая история энергетических субсидий заканчивается 2 2.08.2018, 10:52

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Из-за налогового маневра в РФ Беларусь потеряет больше, чем ожидалось.

Налоговый маневр, который начнется в России с 2019 года, может стать причиной проблем с наполнением госбюджета и выплатой Беларусью внешнего долга.

Об этом заявил в интервью Thinktanks.by директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Потери бюджета могут быть выше, чем ожидается

Налоговый маневр заключается в постепенном отказе России от экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением налога на добычу нефти, что фактически приведет к переходу на мировую цену на нефть для внутренних российских потребителей к 2024 году. Это означает и прекращение поставок нефти в Беларусь по льготным ценам. Минфин прогнозирует, что в результате ежегодные доходы белорусского бюджета могут сократиться в течение ближайших 5 лет на 3,8% ВВП.

По мнению Александра Чубрика, реальные потери бюджета могут быть более значительными. «С большой долей вероятности сократятся доходы белорусских НПЗ, что приведет к уменьшению выплаты налога на прибыль. Также сократится, если не полностью исчезнет, возможность изъятия части прибыли в пользу фонда национального развития», - сказал эксперт.

Одна из серьезных проблем заключается в том, что при получении нефти по льготным ценам белорусские НПЗ имели возможность поставлять конечный продукт на большие расстояния. Однако после завершения налогового маневра, когда Беларусь будет получать сырье по мировой цене, транспортные издержки могут сделать продукцию белорусских НПЗ неконкурентоспособной.

«Сегодня важными рынками для нас являются Велиборитания и Нидерланды, и нужно уже сейчас начинать думать, чем их можно заместить. Вряд ли можно нарастить поставки нефтепродуктов в Украину в объемах, которые позволят компенсировать потерю этих рынков. На выход на рынки Польши и стран Балтии надежд мало – на новых рынках может возникнуть вопрос по качеству, которое на белорусских НПЗ по ряду позиций ниже, чем в Европе. Возможно, удастся по мировой цене поставлять нефтепродукты в Россию - сегодня она импортирует нефтепродукты из-за низкой глубины переработки на собственных заводах», - считает Александр Чубрик.

Впрочем, реализации надежд на поставки нефтепродуктов на рынок России может воспрепятствовать модернизация российских НПЗ. «Россия решила провести налоговый маневр, чтобы у бизнеса появился стимул инвестировать в нефтепереработку. Если бы налоговый маневр случился завтра, российский рынок переориентировался бы на белорусские нефтепродукты. Однако поскольку это произойдет через несколько лет, за это время Россия сможет провести реконструкцию своих НПЗ. В этом случае маловероятна возможность переориентации на российский рынок всех поставок в Нидерланды и Британию», - говорит эксперт.

Белорусскому бюджету нужно готовиться к завершению налогового маневра

Александр Чубрик отметил, что ранее в случае возникновения проблем с бюджетом Беларусь получала помощь от России. И в основном такая помощь предоставлялась в виде льготных цен на поставки энергоресурсов.

«Беларусь обращалась к России за предоставлением равных цен, аргументируя это участием в интеграционных объединениях. Однако после завершения налогового маневра такого аргумента уже не будет, у нас с Россией будут действительно равные условия. У Минска останется только возможность обращаться за кредитами, а это совсем другое дело. Долгая история энергетических субсидий заканчивается, и нашему бюджету нужно к этому готовиться», - подчеркнул эксперт.

По его словам, «сегодня нефтяные деньги идут в основном на погашение внешнего долга. Поэтому важно уже сейчас пересмотреть стратегию управления внешним долгом с учетом завершения маневра»