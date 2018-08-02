CNN: Иран готовит военное обострение в Персидском заливе 2.08.2018, 10:59

Масштабные маневры назначены на ближайшие 48 часов.

Иранский Корпус стражей исламской революции планирует в ближайшие 48 часов начать масштабные военные учения в Персидском заливе, сообщает CNN со ссылкой на источники среди американских чиновиков.

По данным телеканала, учения могут быть направлены на демонстрацию возможности перекрыть Ормузский пролив.

По словам собеседников телеканала, американская сторона следит за передвижением иранских войск и продолжит сотрудничество с союзниками.

Отмечается, что Иран намерен провести более масштабные учения, чем обычно. Кроме того, время проведения подобных учений также выбрано необычно: как правило, они проходят гораздо позже в году.

По оценкам США, в них могут быть задействованы сотни военнослужащих, более 100 кораблей, а также воздушные и наземные силы, включая системы противоракетной обороны.

Ормузский пролив, который связывает Персидский залив с Аравийским морем, стратегически важен для поставки энергоресуров.

На данный момент в Персидском заливе находится лишь один американский военный корабль USS The Sullivans.

Отношения между Ираном и США обострились после выхода Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе и возобновления санкций против Тегерана. Дональд Трамп назвал сделку несправедливой и выразил сомнение в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Историческая ядерная сделка от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.

Ранее президент Ирана Хассан Рухани пригрозил США, что "война с Ираном - это мать всех войн" и попросил президента Трампа "не дергать льва за хвост".

Он также отметил, что Иран может заблокировать одну из важнейших нефтетранспортных артерий мира, пролегающей через Ормузский пролив. Сейчас по ней следует около 20% всего мирового экспорта нефти.